Шавкат Мирзиёев примет участие в работе саммита Тюркского совета

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции и будет посвящено вопросам координации общих усилий в борьбе против распространения коронавируса.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Сегодня, 10 апреля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в работе внеочередного саммита Тюркского совета, сообщает пресс-служба.

"Мероприятие пройдет в формате видеоконференции и будет посвящено вопросам координации общих усилий в борьбе против распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

В соответствии с повесткой дня стороны обменяются мнениями о проводимых первоочередных мероприятиях по недопущению распространения пандемии коронавируса.

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Напомним, на данный момент известно о 624 заразившихся коронавирусом в Узбекистане. Еще восемь человек, у которых ранее был выявлен COVID-19, выздоровели. Теперь узбекистанцев, сумевших побороть недуг, 38.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано уже свыше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.