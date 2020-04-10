Лидеры стран ЕАЭС проведут видеоконференцию на следующей неделе

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились на следующей неделе обсудить в формате видеоконференции совместные меры реагирования на ситуацию, связанную с распространением коронавируса COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое проходит по видеосвязи.

Также он отметил, что будет обговорена работа по восстановлению экономического роста в посткризисный период, пишет РИА Новости.

По словам белорусского премьера, очевидно, что ближайшие прогнозы по развитию национальных экономик негативны, при этом "сегодня нет однозначных оценок по срокам и цене для преодоления пандемии" COVID-19.

"Нельзя исключать, что мы просто вынуждены будем стать как минимум на время общим, но при этом самодостаточным рынком", — сказал Румас.

Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании заявил, что механизмы Евразийского экономического союза доказали свою действенность — страны объединения работают вместе, "четко и слаженно", чтобы противостоять общей угрозе.

Он отметил, что в ситуации с распространением коронавируса страны ЕАЭС должны быть полностью обеспечены медикаментами, необходимо расширять тестирование на COVID-19. Еще одна задача — обеспечить функционирование единого рынка ЕАЭС, особенно его логистической инфраструктуры при взаимной торговле.

Мишустин напомнил, что ряд решений уже был принят — в частности, некоторые товары освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин. Это средства дезинфекции и индивидуальной защиты, реагенты, которые необходимы для диагностики, медицинское оборудование и материалы.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.