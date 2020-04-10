15:15 10 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Лидеры стран ЕАЭС проведут видеоконференцию на следующей неделе

Sputnik
Политика
Получить короткую ссылку
19 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200410/13892923/Lidery-stran-EAES-provedut-videokonferentsiyu-na-sleduyuschey-nedele.html

Участники встречи обсудят совместные меры реагирования на ситуацию с распространением коронавируса.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились на следующей неделе обсудить в формате видеоконференции совместные меры реагирования на ситуацию, связанную с распространением коронавируса COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое проходит по видеосвязи.

Также он отметил, что будет обговорена работа по восстановлению экономического роста в посткризисный период, пишет РИА Новости.

По словам белорусского премьера, очевидно, что ближайшие прогнозы по развитию национальных экономик негативны, при этом "сегодня нет однозначных оценок по срокам и цене для преодоления пандемии" COVID-19.

"Нельзя исключать, что мы просто вынуждены будем стать как минимум на время общим, но при этом самодостаточным рынком", — сказал Румас.

Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании заявил, что механизмы Евразийского экономического союза доказали свою действенность — страны объединения работают вместе, "четко и слаженно", чтобы противостоять общей угрозе.

Он отметил, что в ситуации с распространением коронавируса страны ЕАЭС должны быть полностью обеспечены медикаментами, необходимо расширять тестирование на COVID-19. Еще одна задача — обеспечить функционирование единого рынка ЕАЭС, особенно его логистической инфраструктуры при взаимной торговле.

Флаги стран-участниц ЕАЭС
Sputnik
ЕАЭС против COVID-19: смогут ли страны-союзницы преодолеть последствия пандемии
Мишустин напомнил, что ряд решений уже был принят — в частности, некоторые товары освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин. Это средства дезинфекции и индивидуальной защиты, реагенты, которые необходимы для диагностики, медицинское оборудование и материалы.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.

Теги:
безопасность, политика, Михаил Мишустин, Беларусь, Россия, Эпидемия, пандемия, коронавирус, ЕАЭС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последствия снегопада в Ташкенте
Последствия снегопада в Ташкенте: поваленные деревья и оборванные провода
Как мигранты из Узбекистана спасали стариков из огня
Крики, все в дыму, света нет: узбекистанцы о спасении стариков — видео
Чем заняться на карантине
Саморазвитие в самоизоляции: как провести карантин с пользой

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться