Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным

По словам президента США, в основном речь шла о Китае и его границах. Также главы государств обсудили Мексику и ее участие в заключении сделки ОПЕК+

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе воскресного телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным они обсуждали вопрос вооружений.

"Мы говорили о вооружениях, да. Это была важная часть разговора", — сказал Трамп на пресс-конференции. Его цитирует РИА Новости

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил представителям СМИ, что главы государств не поднимали тему договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого заканчивается в 2021 году.

По словам Дональда Трампа, в основном во время разговора речь шла о Китае и его границах. Также президенты обсудили Мексику и ее участие в заключении сделки ОПЕК+.

"Мексика играет значительную роль в соглашении. Мексика была сложным вопросов, для Мексики и (ее) президента это не было легким соглашением (сделка ОПЕК+ — ред.), и мы приветствуем (их) определенную гибкость", — сказал Трамп, отвечая на вопрос, что именно обсуждали лидеры по теме стратегической безопасности.

"Мы обсуждали многие вещи, но в основном нефть, как вы понимаете. Они (Россия — ред.) очень помогли в стабилизации цен (на нефть), стабилизации количества баррелей", — заявил Трамп.

Напомним, ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Соглашение рассчитано на два года, оно вступает в силу 1 мая 2020 года.

Мексика, которая настаивала на отдельных условиях, снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.