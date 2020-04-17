Рустам Эмомали избран спикером верхней палаты парламента Таджикистана

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Рустам Эмомали — старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, мэр Душанбе — избран председателем верхней палаты парламента республики, сообщает Sputnik Таджикистан.

Его заместителями стали глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и глава Горно-Бадахшанской автономной области Ёдгор Файзов.

В ходе выступления на первом заседании верхней палаты парламента Таджикистана шестого созыва президент страны Эмомали Рахмон поздравил всех избранных и назначенных членов парламента.

"Я также поздравляю Рустама Эмомали с избранием на пост председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Ахмадзоду Раджаббоя и Файзова Ёдгора на должность первого заместителя и заместителя председателя Маджлиси милли и желаю им успехов", — сказал Рахмон.

Ранее глава республики подписал указ о созыве парламента Таджикистана.

Напомним, 27 марта в стране прошли выборы сенаторов в верхнюю палату парламента. Двадцать пять человек были избраны на заседаниях маджлисов (советов) народных депутатов областей, городов и районов республики. Еще восемь — назначены главой государства.