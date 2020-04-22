Саакашвили может стать вице-премьером Украины

По словам политика, он собирается усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять интересы народа и способствовать прогрессу в стране.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром (Денисом) Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

По словам политика, он подходит к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, поскольку "это очень непростое для страны время".

Саакашвили также заявил, что представит в Верховной раде свои предложения по необходимым изменениям как часть программы правительства Шмыгаля.

Он заверил, что готов вместе с командой Зеленского работать со всеми политическими силами, чтобы страна "с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами".

"Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей", — написал политик.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2007 гг., а также в 2008-2013 годах. Затем он покинул страну, где в отношении него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015-го Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.

Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили. По его словам, тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже тот подал жалобу в связи с этим в украинский суд, однако она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале прошлого года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017-го незаконно попал на Украину. Пограничная служба запретила ему въезд в страну до 2021 года.

Владимир Зеленский, занявший пост президента Украины по итогам выборов весной 2019-го, вернул Саакашвили гражданство. Политик прилетел в Киев уже на следующий день.

Тогда он заявлял, что не имеет политических амбиций.