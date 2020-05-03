Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции

Любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается, заявил Герхард Шредер.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel призвал к отмене санкций против России, введенных Евросоюзом после воссоединения РФ с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с РФ особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии COVID-19.

Шредер отметил, говоря о Второй мировой войне: "тот факт, что Россия готова, несмотря на ужасное прошлое, взаимодействовать с новой Германией в духе доверия, нельзя переоценить".

"То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых — не меняют российскую политику. Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции следует отменить", — отметил экс-канцлер ФРГ в интервью немецкому изданию.

По его словам, любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается.

"Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность", — подчеркнул Шредер.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией в марте 2014 года в результате референдума, проведенного после государственного переворота на Украине.

За воссоединение с Россией высказалось более 95 процентов жителей полуострова. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как заявил российский лидер Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".