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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Жээнбеков поддержал Мирзиёева в связи с прорывом дамбы в Сырдарье

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Политика
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (21)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200504/14054338/Zheenbekov-podderzhal-Mirzieva-v-svyazi-s-navodneniem-v-Syrdare.html

Главы Кыргызстана и Узбекистана Сооронбай Жээнбеков и Шавкат Мирзиёев в понедельник поговорили по телефону.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в ходе телефонного разговора выразил слова поддержки узбекскому лидеру Шавкату Мирзиёеву в связи с прорывом дамбы и наводнением в Сырдарьинской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы КР.

Кроме того, президенты обсудили дальнейшие совместные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

По данным пресс-службы, главы государств особо отметили, что в непростые моменты братские народы Кыргызстана и Узбекистана "всегда оказывали всяческую поддержку друг другу, исходя из дружественных и добрососедских отношений между странами".

Напомним, прорыв одной из дамб на Сардобинском водохранилище произошел 1 мая около 6.00, жертв нет. Были госпитализированы 56 человек, около 70 тысяч жителей 22 населенных пунктов Сардобинского, Околтинского и Мирзаабадского районов эвакуированы в Сырдарьинскую и Джизакскую области.

На месте ЧП продолжаются работы по ликвидации последствий прорыва.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (21)
Теги:
Сырдарьинская область, наводнение, Узбекистан, Кыргызстан, Шавкат Мирзиёев, Сооронбай Жээнбеков



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