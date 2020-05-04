Жээнбеков поддержал Мирзиёева в связи с прорывом дамбы в Сырдарье

Главы Кыргызстана и Узбекистана Сооронбай Жээнбеков и Шавкат Мирзиёев в понедельник поговорили по телефону.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в ходе телефонного разговора выразил слова поддержки узбекскому лидеру Шавкату Мирзиёеву в связи с прорывом дамбы и наводнением в Сырдарьинской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы КР.

Кроме того, президенты обсудили дальнейшие совместные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

По данным пресс-службы, главы государств особо отметили, что в непростые моменты братские народы Кыргызстана и Узбекистана "всегда оказывали всяческую поддержку друг другу, исходя из дружественных и добрососедских отношений между странами".

Напомним, прорыв одной из дамб на Сардобинском водохранилище произошел 1 мая около 6.00, жертв нет. Были госпитализированы 56 человек, около 70 тысяч жителей 22 населенных пунктов Сардобинского, Околтинского и Мирзаабадского районов эвакуированы в Сырдарьинскую и Джизакскую области.

На месте ЧП продолжаются работы по ликвидации последствий прорыва.