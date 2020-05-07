Сенат РУз: для оценки участия страны в ЕАЭС привлекались аналитики России и Запада

Ранее стало известно, что на очередном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана, которое пройдет 11 мая в режиме видеоконференции, будет рассмотрен вопрос сотрудничества страны с Евразийским экономическим союзом.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара и международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) были привлечены для оценки участия Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом рассказали в информационной службе верхней палаты парламента.

В среду прошло заседание рабочей группы Сената Олий Мажлиса по изучению вопроса сотрудничества с ЕАЭС. На нем было отмечено, что "рост внешнеторгового оборота, повышение конкурентоспособности продукции, отраслей и экономики в целом, сбалансированность трудового рынка и возможность защиты прав трудовых мигрантов в среднесрочной перспективе окажет позитивное влияние на экономику Узбекистана".

"Кроме того, данный вопрос был проанализирован ведущими зарубежными и местными консалтинговыми компаниями, в частности, Boston Consulting Group (BCG), институтом Гайдара, подготовлены соответствующие заключения и предложения", — отмечается в публикации.

В Сенате Олий Мажлиса напомнили, что для оценки последствий присоединения Узбекистана к ЕАЭС на системном уровне было организовано сотрудничество узбекско-российской рабочей группы и экспертных групп.

"Проблемы, выявленные в соответствующих направлениях, были тщательно изучены", — добавили в пресс-службе.

Напомним, в июне 2019-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что стране при принятии решения по поводу вступления в Евразийский экономический союз нужно проанализировать все вызовы. В январе этого года глава республики заявил, что вопрос участия страны в союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте.

В начале марта Кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии республики в ЕАЭС в качестве наблюдателя. В конце апреля Законодательная палата парламента большинством голосов одобрила участие страны в союзе в статусе наблюдателя. В минувшую среду в пресс-службе Сената Олий Мажлиса сообщили, что 11 мая на пленарном заседании сената в режиме видеоконференции будет рассмотрен вопрос сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.