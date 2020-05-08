Абдулазиз Камилов провел переговоры с замминистра иностранных дел Великобритании

На совещании была подтверждена заинтересованность в организации встреч на высшем и высоком уровнях по мере улучшения эпидемиологической ситуации, что придаст мощный импульс всестороннему развитию узбекско-британского сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Великобритании Венди Мортоном в формате видеоконференции, информируют в МИД.

В ходе беседы были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития узбекско-британского сотрудничества, наращивание совместных проектов в Узбекистане.

Стороны приветствовали налаживание регулярной связи между медицинскими работниками двух стран для обмена опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Узбекистан и Великобритания с удовлетворением отметили активизацию политического диалога и всестороннего взаимодействия между двумя странами, укрепление связей между деловыми кругами, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.

На совещании была подтверждена заинтересованность в организации встреч на высшем и высоком уровнях по мере улучшения эпидемиологической ситуации, что придаст мощный импульс всестороннему развитию узбекско-британского сотрудничества.

Венди Мортон сообщила о намерении Министерства международного развития (DFID) Великобритании напрямую осуществлять свою деятельность в Узбекистане и реализовывать проекты в поддержку реформ и обеспечения экономического роста республики.

Министр высоко оценил вовлеченность DFID в реализацию проектов по развитию региональной взаимосвязанности в Центральной Азии. В этом контексте подчеркивалась необходимость наращивания участия DFID в проектах региональной кооперации, в частности, в области транспорта, торговли и цифровых технологий, а также в сфере подготовки и переподготовки специалистов для частного и государственного секторов Узбекистана и других стран Центральной Азии.

В ходе видеоконференцсвязи стороны также рассмотрели предложения по проведению очередного заседания Узбекско-британского совета по торговле и инвестициям, а также повышению его уровня до формата Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, инвестиционному, финансовому и научно-техническому сотрудничеству.