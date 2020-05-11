Если будем принимать решения с оглядкой на Запад, то никогда ничего не добьемся

По мнению замглавы МИД Ильхома Неъматова, Узбекистан, как суверенное государство должен, прежде всего, исходить из собственных национальных политических, экономических, культурных интересов.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса состоялось четвертое пленарное заседание верхней палаты парламента, в ходе которого был рассмотрен вопрос сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

По итогам заседания сенаторы одобрили предложение участия республики в ЕАЭС в статусе "государства-наблюдателя".

Свою позицию высказал замглавы МИД Ильхом Неъматов.

Он отметил, что отношения Узбекистана с определенной страной или новой организацией — членство или сотрудничество с ней — имеют большое значение в политической жизни республики.

Однако, по мнению Неъматова, принимая то или иное решение, Узбекистан должен основываться, в первую очередь, на собственных национальных политических, экономических и культурных интересах.

"Хочу отметить, что наш президент также много говорил во время обращения парламенту в 2019 году и других совещаний, что все, что мы делаем, должно основываться на наших национальных интересах в новой внешней политике. Как отметил Джамшид Анварович (заместитель премьера по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности и министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров. — Sputnik), если мы, будучи суверенным государством, будем принимать решения с оглядкой на Запад или Восток, то никогда ничего не добьемся", — подчеркнул замминистра.

Говоря о необходимости сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, Неъматов отметил, что в изоляции не будет ни конкуренции, ни, следовательно, какого-либо развития.

"Члены ЕАЭС – Казахстан, Кыргызстан, Армения или Беларусь – все они до сих пор развивают отношения без проблем: привлекаются инвестиции, развиваются политические, экономические связи. Поэтому здесь не о чем беспокоиться", – отметил он.

Замминистра также добавил, что важно учитывать, что в ЕАЭС Узбекистан вступает, в первую очередь, в качестве наблюдателя.

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"Это позволит нам подробно все изучить в течение этого периода, и, если есть какие-либо негативные последствия, разработать дорожную карту", - заявил Неъматов.

По его словам, МИД Узбекистана ее уже разработал, потому что республика в 2006-2008 года участвовала в ЕврАзЭС, и власти имеют представление о негативных последствиях, которые могут повлиять на страну.

"В связи с этим мы разработали дорожную карту заранее. Конечно, при этом будем работать с наши восточными и западными партнерами, не должно быть никаких сомнений в том, что это каким-то образом повлияет на наши другие отношения. Думаю, решение о получении статуса наблюдателя является очень правильным шагом", – заключил Неъматов.

Вопрос о сотрудничестве Узбекистана с ЕАЭС – этапы обсуждения

В июне 2019-го президент Шавкат Мирзиёев заявил, что стране при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы.

В январе этого года глава государства заявил, что вопрос участия страны в союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте.

В начале марта Кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии республики в ЕАЭС в качестве наблюдателя.

В конце апреля Законодательная палата парламента большинством голосов одобрила участие страны в союзе в статусе наблюдателя.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.