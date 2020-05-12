Лавров: РФ никогда не упрекала Евросоюз в неспособности бороться с COVID-19

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Российские официальные лица никогда не выступали с заявлениями о том, что Европейский союз не в состоянии справиться с пандемией коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я не припомню ни одного заявления официальных лиц РФ о том, что Евросоюз каким-то образом оказался неадекватен для того, чтобы справляться с пандемией", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, комментируя ситуацию с распространением COVID-19.

Глава МИД РФ отметил, что Москва "солидарна с Евросоюзом, как и со всеми другими странами".

"Мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи. И мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать и от членов Евросоюза, и от Соединенных Штатов уже принимаем, как вы знаете", — напомнил Лавров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.