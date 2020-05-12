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Лавров: РФ никогда не упрекала Евросоюз в неспособности бороться с COVID-19

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200512/14115122/Lavrov-RF-nikogda-ne-uprekala-Evrosoyuz-v-nesposobnosti-borotsya-s-COVID-19.html

Глава МИД России проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Российские официальные лица никогда не выступали с заявлениями о том, что Европейский союз не в состоянии справиться с пандемией коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я не припомню ни одного заявления официальных лиц РФ о том, что Евросоюз каким-то образом оказался неадекватен для того, чтобы справляться с пандемией", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, комментируя ситуацию с распространением COVID-19.

Глава МИД РФ отметил, что Москва "солидарна с Евросоюзом, как и со всеми другими странами".

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"Мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи. И мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать и от членов Евросоюза, и от Соединенных Штатов уже принимаем, как вы знаете", — напомнил Лавров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.

Теги:
пандемия, коронавирус, Запад, Россия, Сергей Лавров



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