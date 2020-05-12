Названа предполагаемая дата проведения саммита СНГ в Ташкенте

По его словам, часть документов по укреплению интеграционных связей содружества была одобрена во вторник в ходе встречи в формате видеоконференции глав МИД СНГ. Они касаются вопросов обороны и безопасности, образования, культурно-гуманитарной сферы.
"Часть этих документов выносится на Совет глав государств СНГ, который запланирован на 16 октября 2020 года в Ташкенте", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам заседания.
Накануне этого события, 15 октября, там же планируется провести новую встречу министров иностранных дел СНГ, отметил министр.
Рассмотрены и утверждены документы, нацеленные на развитие партнерства в сфере транспорта, образования, туризма, физкультуры и спорта. Они будут рассмотрены на предстоящих заседаниях глав правительств и глав государств - участников Содружества.