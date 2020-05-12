Названа предполагаемая дата проведения саммита СНГ в Ташкенте

Во вторник состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств. Мероприятие впервые прошло в формате видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) планируется провести в Ташкенте 16 октября, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, часть документов по укреплению интеграционных связей содружества была одобрена во вторник в ходе встречи в формате видеоконференции глав МИД СНГ. Они касаются вопросов обороны и безопасности, образования, культурно-гуманитарной сферы.

"Часть этих документов выносится на Совет глав государств СНГ, который запланирован на 16 октября 2020 года в Ташкенте", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам заседания.

Накануне этого события, 15 октября, там же планируется провести новую встречу министров иностранных дел СНГ, отметил министр.