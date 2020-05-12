19:19 12 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Флаги стран СНГ

Названа предполагаемая дата проведения саммита СНГ в Ташкенте

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
Получить короткую ссылку
191 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200512/14115175/Nazvana-predpolagaemaya-data-provedeniya-sammita-SNG-v-Tashkente.html

Во вторник состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств. Мероприятие впервые прошло в формате видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) планируется провести в Ташкенте 16 октября, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Глава Евразийской аналитической группы Никита Мендкович
Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ
Мендкович: большинство вопросов в рамках СНГ можно решать онлайн
По его словам, часть документов по укреплению интеграционных связей содружества была одобрена во вторник в ходе встречи в формате видеоконференции глав МИД СНГ. Они касаются вопросов обороны и безопасности, образования, культурно-гуманитарной сферы.

"Часть этих документов выносится на Совет глав государств СНГ, который запланирован на 16 октября 2020 года в Ташкенте", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам заседания.

Накануне этого события, 15 октября, там же планируется провести новую встречу министров иностранных дел СНГ, отметил министр.

Теги:
Сергей Лавров, политика, Ташкент, Узбекистан, СНГ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Браденбургские ворота
Как выглядит парк Победы в Ташкенте после открытия — фоторепортаж
COVID-19 ударил по военной верхушке США: заболевание подозревают у командира Национальной гвардии
"Генерал коронавирус": как пандемия ударила по военной верхушке США
Военное прошлое завода ТАПОиЧ
Тыл – фронту: боевой путь завода ТАПОиЧ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться