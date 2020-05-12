19:19 12 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Генсек ООН поблагодарил Мирзиёева за призыв к глобальному прекращению огня

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
Получить короткую ссылку
105 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200512/14115863/Gensek-OON-poblagodaril-Mirzieva-za-prizyv-k-globalnomu-prekrascheniyu-ognya.html

Также он высоко оценил меры по сдерживанию распространения COVID-19 в Узбекистане и смягчения социально-экономических последствий пандемии для населения страны.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш направил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву послание.

В нем Гутерриш поблагодарил главу республики за проявленную солидарность в вопросе о необходимости глобального прекращения огня. 

"Я был воодушевлен тем, насколько данный призыв получил положительную реакцию со стороны мировых лидеров и правительств по всему миру, а также региональных партнеров, гражданского общества и религиозных руководителей", — отметил генсек ООН.

По его словам, что особенно важно, так это то, что к данному призыву начали прислушиваться стороны конфликта.

Железнодорожный узел
© Sputnik / Виталий Аньков
Власти Афганистана поблагодарили Шавката Мирзиёева за гуманитарную помощь

"Я по-прежнему обеспокоен теми, кто несоразмерно пострадал от конфликта и которые стали более уязвимыми к пандемии, и продолжаю подчеркивать нашу общую ответственность по защите гражданского населения, особенно женщин, детей и маргинальных групп", — подчеркнул Гутерриш.

Генеральный секретарь поблагодарил Мирзиёева за неравнодушие республики и оказанную ею гуманитарную помощь пострадавшим в регионе государствам, в том числе Афганистану.

Гутерриш отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку узбекского лидера в содействии тому, чтобы противоборствующие сторонам перешли от заявлений о добрых намерениях или временном прекращении огня к окончанию войн, достижению долгосрочных политических решений и построению устойчивого мира.

Генсек ООН также высоко оценил меры по сдерживанию распространения COVID-19 в Узбекистане и смягчения социально-экономических последствий пандемии для населения республики.

В конце послания Гутерриш заявил, что был опечален происшествием в Сардобинском водохранилище. 

NASA опубликовало спутниковые снимки последствия наводнения в Сырдарье >>

Генеральный секретарь выразил свою солидарность с народами Узбекистана и Казахстана, пострадавшими от наводнения. Политик высоко оценил те усилия, которые обе страны предпринимают, чтобы помочь друг другу и своим гражданам справиться с последствиями стихии. 

Теги:
генеральный секретарь, ООН, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Браденбургские ворота
Как выглядит парк Победы в Ташкенте после открытия — фоторепортаж
COVID-19 ударил по военной верхушке США: заболевание подозревают у командира Национальной гвардии
"Генерал коронавирус": как пандемия ударила по военной верхушке США
Военное прошлое завода ТАПОиЧ
Тыл – фронту: боевой путь завода ТАПОиЧ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться