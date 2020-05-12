Генсек ООН поблагодарил Мирзиёева за призыв к глобальному прекращению огня

Также он высоко оценил меры по сдерживанию распространения COVID-19 в Узбекистане и смягчения социально-экономических последствий пандемии для населения страны.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш направил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву послание.

В нем Гутерриш поблагодарил главу республики за проявленную солидарность в вопросе о необходимости глобального прекращения огня.

"Я был воодушевлен тем, насколько данный призыв получил положительную реакцию со стороны мировых лидеров и правительств по всему миру, а также региональных партнеров, гражданского общества и религиозных руководителей", — отметил генсек ООН.

По его словам, что особенно важно, так это то, что к данному призыву начали прислушиваться стороны конфликта.

"Я по-прежнему обеспокоен теми, кто несоразмерно пострадал от конфликта и которые стали более уязвимыми к пандемии, и продолжаю подчеркивать нашу общую ответственность по защите гражданского населения, особенно женщин, детей и маргинальных групп", — подчеркнул Гутерриш.

Генеральный секретарь поблагодарил Мирзиёева за неравнодушие республики и оказанную ею гуманитарную помощь пострадавшим в регионе государствам, в том числе Афганистану.

Гутерриш отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку узбекского лидера в содействии тому, чтобы противоборствующие сторонам перешли от заявлений о добрых намерениях или временном прекращении огня к окончанию войн, достижению долгосрочных политических решений и построению устойчивого мира.

Генсек ООН также высоко оценил меры по сдерживанию распространения COVID-19 в Узбекистане и смягчения социально-экономических последствий пандемии для населения республики.

В конце послания Гутерриш заявил, что был опечален происшествием в Сардобинском водохранилище.

NASA опубликовало спутниковые снимки последствия наводнения в Сырдарье >>

Генеральный секретарь выразил свою солидарность с народами Узбекистана и Казахстана, пострадавшими от наводнения. Политик высоко оценил те усилия, которые обе страны предпринимают, чтобы помочь друг другу и своим гражданам справиться с последствиями стихии.