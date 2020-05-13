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Штаб-квартира Министерства обороны США

Биолаборатории Пентагона находятся рядом с Россией и Китаем — глава МИД РФ

© AFP 2018 / DANIEL SLIM
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200513/14123013/Biolaboratorii-Pentagona-nakhodyatsya-ryadom-s-RF-i-Kitaem--Lavrov.html

США не хотят обеспечить прозрачность своей военной биологической активности по всему миру, отметил министр иностранных дел России.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Американские биолаборатории, большинство из которых созданы под эгидой Пентагона, находятся по периметру границ России и рядом с границами Китая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не раз привлекали внимание к ситуации, связанной с созданием и развитием биологических лабораторий. Большинство из них — под эгидой Пентагона, которые США создают по всему миру действительно, в том числе на пространстве ШОС, на постсоветском пространстве. И эти лаборатории достаточно плотно формируются по периметру границ РФ, ну и, соответственно, рядом с границами КНР", — заявил Лавров на онлайн-брифинге по итогам заседания глав МИД государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Министр также подчеркнул, что с 2001 года Россия вместе с большинством других стран, включая КНР, выступает за договоренность о подготовке протокола к конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, который создавал бы механизм верификации и проверки выполнения странами-участницами конвенции своего обязательства не производить биологического оружия.

"Категорически против такого предложения выступают Соединенные Штаты Америки практически в одиночку. Конечно, сейчас эта проблема обострилась", — сказал Лавров.

Безпалько: биолаборатории США делают за границами страны все что угодно

По его словам, нежелание США обеспечивать прозрачность своей военно-биологической деятельности в различных регионах мира, "конечно, наводит на вопросы о том, а что все-таки на самом деле происходит и какие цели преследуются".

Теги:
Пентагон, МИД России, Россия, биолаборатории, Сергей Лавров, США



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