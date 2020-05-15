Станислав Зась: угрозы военного конфликта ОДКБ с НАТО нет

Генсек ОДКБ Станислав Зась рассказал о том, каковы достижения Организации и перспективы ее расширения, а также о том, как в блоке идет борьба с пандемией коронавируса и изменится ли военно-политическая обстановка в мире после завершения эпидемии.

Организация Договора о коллективной безопасности – ОДКБ - действует уже 18 лет. В крупнейший военно-политический блок входят шесть стран – Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Таджикистан. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, вступивший в должность в начале года, в своем первом интервью СМИ – корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой рассказал, есть ли угроза военного конфликта ОДКБ с НАТО, каковы достижения Организации и перспективы ее расширения, а также о том, как в блоке идет борьба с пандемией коронавируса и изменится ли военно-политическая обстановка в мире после завершения эпидемии.

- ОДКБ можно поздравить с "совершеннолетием"- 15 мая исполняется 18 лет Организации Договора о коллективной безопасности. Но, как мы помним, сам Договор о коллективной безопасности был подписан еще в 1992 году, а 10 лет спустя создана сама Организация. Как вы оцениваете сегодня роль и значение ОДКБ в мире для обеспечения международной безопасности в зоне ее ответственности?

- Сейчас ОДКБ – полностью состоявшаяся международная организация. И для такого заявления есть все основания: создана необходимая нормативно-правовая база для работы Организации, сформированы необходимые силы и средства для выполнения задач, которые стоят перед ОДКБ. Есть система управления и обеспечения, в том числе – система совместной подготовки сил и средств, подготовки кадров и т. д. Целями ОДКБ являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

В ОДКБ создана мощная военная составляющая – двусторонние региональные группировки, Коллективные силы быстрого развертывания Центральноазиатского региона, Коллективные силы оперативного реагирования, Миротворческие силы, Коллективные авиационные силы. Ежегодно мы проводим по шесть-восемь различных военных и специальных учений. В сфере борьбы с вызовами и угрозами в формате ОДКБ проводятся международные операции: антинаркотическая "Канал", по борьбе с незаконной миграцией – "Нелегал", по борьбе с терроризмом – "Наемник" и другие. В общем, силовой компонент в ОДКБ достаточен для решения поставленных задач. Но приоритет мы, безусловно, отдаем политическим средствам. Такая норма записана в ст. 3 Устава нашей Организации. И я хотел бы на это обратить внимание.

ОДКБ заняла свое место в системе международных организаций, структур, союзов, которые занимаются вопросами обеспечения безопасности. Мы тесно взаимодействуем со структурами ООН, прежде всего в вопросах борьбы с терроризмом, противодействия наркотикам, по миротворческим целям. Неплохо сотрудничаем с ОБСЕ. Партнерские отношения с СНГ, ШОС, хорошие отношения с Международным Красным Крестом. То есть ОДКБ встроилась в международную систему обеспечения безопасности и "свою нишу" мы заняли.

Если говорят "вот вы же нигде своим союзом не воевали", но это и хорошо. Обеспечена стабильность в зоне ответственности ОДКБ и не допущены такие события. Это уже говорит о том, что организация выполняет свои задачи. Если бы допустили военные действия, то это означало бы, что мы свою главную миссию провалили. Сейчас и в дальнейшем Организация будет в состоянии обеспечить гарантированный ответ на любые попытки дестабилизировать ситуацию, нарушить мир и безопасность в зоне ее ответственности. Сегодня ситуация в зоне ответственности ОДКБ гораздо более стабильная, чем во многих других регионах мира. Это заслуга каждого нашего государства и Организации в целом.

- Эта стабильность и прочность организации может привлечь новых членов в ОДКБ?

- Конечно, это один из притягательных ориентиров Организации. Сейчас мы вышли на этап практического запуска механизма Партнеров и Наблюдателей ОДКБ. Надеемся, что будут организации и страны, которые станут уже и юридически выступать нашими партнерами и наблюдателями. Почва для этого практически готова. У нас и сейчас немало дружественных стран и организаций. А теперь приняты уставные документы по введению института наблюдателя и партнера Организации и завершается процесс ратификации этих законодательных изменений парламентами. Все государства, кроме Таджикистана, завершили ратификацию. Ждем этого шага от Таджикистана. После этого можно будет приступать к следующему этапу работы по формированию пояса добрососедства. Это, кстати, будет одним из вопросов предстоящего заседания СМИД ОДКБ. Рассмотрение дальнейших шагов по реализации статусов партнера и наблюдателя ОДКБ.

Статус Наблюдателя при ОДКБ предусматривает возможность изучать открытую нормативную правовую базу Организации, опыт и практику ее деятельности, присутствовать на заседаниях органов ОДКБ, мероприятиях, проводимых в формате ОДКБ. Партнеру ОДКБ предоставляются более широкие полномочия, включая, в частности, право присоединяться к международным договорам, заключенным в рамках ОДКБ, участвовать и выступать с правом совещательно голоса в заседаниях органов Организации, непосредственно участвовать в проводимых ею учениях сил и средств системы коллективной безопасности, а также в операциях и оперативно-профилактических мероприятиях. При этом, в соответствии с принятыми документами, потенциальные государства-Партнеры и государства-Наблюдатели должны соответствовать следующим критериям: быть членами ООН, иметь дипломатические отношения со всеми государствами-членами ОДКБ, а в том, что касается потенциальных Партнеров, то плюс к этому не находиться в состоянии вооруженного конфликта с другими государствами.

- Кого вы все же видите первыми из стран в статусе Наблюдателя или Партнера, есть ли уже заявки от каких-то стран?

- Для заявок еще время не пришло, потому что еще вопрос не ратифицирован. Когда закончим с ратификацией, то будем уже иметь полное юридическое право реализовать этот формат на практике. Конечно, есть воодушевление и планы. Я об этом говорил и на встрече с главами государств и с министрами иностранных дел, когда был с визитами в Армении и в Беларуси. Мы эту тему обсуждали и с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. К сожалению, поездки в другие страны отменили. Но мы вернемся к этому разговору. Обсуждали возможных наших Партнеров, Наблюдателей. Этот разговор продолжится и на заседании СМИД ОДКБ, который состоится 26 мая в режиме видеоконференции.

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- То есть уже есть конкретные страны-претенденты, которые хотят получить этот статус? Тот же Узбекистан, который был уже до 2012 года членом ОДКБ, может вновь им стать?

- Статьей 19 Устава ОДКБ предусмотрено, что "членом Организации может стать любое государство, которое разделяет ее цели и принципы и готово принять на себя обязательства, содержащиеся в настоящем Уставе и других действующих в рамках Организации международных договорах и решениях". Но к расширению самого военно-политического блока надо подходить очень взвешенно, аккуратно, осторожно. Я считаю, что это тоже перспектива. Но вопрос не сиюминутный. Расширение блока можно и надо проводить через институт партнеров и наблюдателей, который сейчас на повестке дня.

Раз уж зашел разговор конкретно об Узбекистане, то от себя скажу больше: хорошо знаком с этой прекрасной страной и знаю, какие там динамичные и прогрессивные изменения происходят. У страны замечательная перспектива. Хорошие отношения со всеми государствами – членами ОДКБ, есть опыт работы в составе нашего блока. Узбекистан полностью соответствует критериям, о которых я говорил. При наличии соответствующей заинтересованности со стороны Ташкента можно обсуждать различные варианты взаимодействия, в том числе и с учетом возможностей, которые предоставляют статусы Партнера ОДКБ и Наблюдателя при ОДКБ.

- Девятого мая мы все отмечали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Увы, из-за пандемии коронавируса – без традиционного парада на Красной площади. Была только его авиационная составляющая. До пандемии проходила информация о том, что воинские подразделения стран ОДКБ будут принимать участие в традиционном параде Победы на Красной площади. Шествие перенесено. Остается ли в силе участие в параде, который теперь пройдет в другое время?

- Все государства ОДКБ очень серьезно готовились к празднованию 9 Мая. Для всех нас это великий, народный праздник. Тем более - юбилейная дата. В честь 75-летия Великой Победы во всех государствах - членах Организации Договора о коллективной безопасности отдали дань уважения ветеранам и склоняют головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость своей Родины, доблестно сражавшихся за Москву и Ленинград, Киев и Минск, Сталинград и Курск, Прибалтику и Молдову, освобождавших страны Европы и бравших Берлин.

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Но, как мы видим, пандемия внесла коррективы. Перенесен и парад в Москве. При подготовке к нему действительно все государства ОДКБ подтвердили свою готовность прислать на парад в Москву свои воинские подразделения. И была организована их подготовка в столицах государств. Я уверен, что парад состоится. Когда – будет зависеть от ситуации. Решение, конечно же, будет принимать руководство Российской Федерации. На мой взгляд, можно рассматривать как минимум две даты – 24 июня, когда прошел самый первый парад в 1945 году, это было бы символично. И, если позволит эпидемиологическая ситуация, это было бы здорово. Можно рассматривать начало сентября – день окончания Второй мировой войны. Тоже было бы символично. Возможны, конечно, другие даты. Повторюсь: решение о сроках и формате парада будет приниматься руководством России.

Девятое Мая, конечно, не остался для нас в стороне. Во всех наших странах отдали дань уважения павшим воинам и ветеранам. Все главы государств ОДКБ выступили с поздравлениями с этим великим праздником. И без военного парада в ОДКБ не остались. Полноценный военный парад с боевой техникой состоялся в столице Беларуси городе-герое Минске, а в 47 городах Российской Федерации и на ее военных базах, в том числе входящих в общую систему коллективной безопасности ОДКБ – в Кыргызстане, Таджикистане состоялись авиационные парады. А вечером в Москве, Минске и Бишкеке были произведены праздничные салюты.

- Как вы относитесь к заявлениям на Западе, когда роль Советского Союза в разгроме фашизма намеренно замалчивается?

- Вы знаете, в тех же США и европейских странах звучат разные заявления о роли СССР в Победе. Наряду с нелепым враньем есть и справедливые, правдивые заявления – и на самом высоком уровне. Но, к сожалению, существуют попытки пересмотреть итоги и причины начала войны и роль СССР в разгроме фашизма в этой войне. В том числе высказываются позиции, когда СССР наравне с Германией обвиняют в развязывании этой войны. Иначе, как враньем, это назвать нельзя.

Конечно, на такие вызовы надо отвечать. И очень правильна выбранная для этого тактика – и в России, и в других государствах ОДКБ – противостоять фальсификации истории с опорой на официальные документы, на архивные фото и киносъемки. Не просто вести риторику, а выкладывать факты. В таком случае спорить с исторической правдой сложно. Те, кто этого хочет, может, конечно, и дальше продолжать громко кричать, но все-таки аргументы должны быть.

Важно бороться с этим, важно помнить, важно продолжать информировать граждан о вкладе СССР в победу над фашизмом. Мы храним память о подвиге наших народов и считаем своим священным долгом отстаивать историческую правду о Великой Отечественной войне, пресекать попытки переписывания истории и героизации фашизма. На сайте ОДКБ создан специальный раздел "75 лет Победы – Победили вместе", в котором размещена виртуальная фотовыставка о вкладе государств-членов ОДКБ (бывших союзных республик СССР) в победу над нацистской Германией, публикуются материалы о подвигах героев Великой Отечественной войны из всех стран, входящих в ОДКБ.

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Мы активно взаимодействуем в рамках российского председательства в ОДКБ с МИД России по продвижению правдивых материалов о войне. Наш информационный ресурс "Союзники. ОДКБ" за 4 месяца нынешнего года подготовил и опубликовал уже более 35 таких статей и репортажей. На здании Объединенного штаба ОДКБ в Москве размещен баннер, посвященный 75-летию Победы. И это символично, так как сюда, на Ленинградский проспект, 41, где в то время располагался московский аэродром, рано утром 9 мая 1945 года из поверженного Берлина был доставлен Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Накануне Дня Победы Парламентская Ассамблея ОДКБ приняла Обращение к парламентам государств – членов Совета Европы в связи с 75-й годовщиной Победы над нацизмом во Второй мировой войне, в котором призвала принять на законодательном уровне меры по противодействию возрождению и поощрению нацизма и его проявлений в современной Европе, по защите исторической правды о Второй мировой войне и пресечению попыток пересмотра ее итогов, умаления решающей роли народов Советского Союза в Победе.

- Как аппарат ОДКБ переносит пандемию?

- Конечно, мы приняли к исполнению меры по противодействию пандемии в Москве. Еще в марте, первое что мы сделали, еще до объявления о мерах властей, отправили всех сотрудников старше 60 лет на удаленную работу. Их немного, люди заслуженные, с большим профессиональным опытом. До сих пор они работают в этом режиме.

Рабочие органы ОДКБ – Секретариат и Объединенный штаб ОДКБ работают по отдельному плану в соответствии с Распоряжением по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции. Спланирован и реализуется комплекс противовирусных мер. В качестве практических шагов временно отменены служебные командировки сотрудников. Введен особый режим, решено исключить проведение в зданиях Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ мероприятий с участием представителей государств – членов Организации и выезды сотрудников Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ за пределы Москвы. Сейчас большая часть сотрудников переведена на удаленный режим работы. Привлекается минимум сотрудников на рабочие места. Очные совещания не проводятся. Используем видеосвязь.

Принятые меры позволили максимально снизить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией наших сотрудников и членов их семей. Сегодня они все способны выполнять свои задачи. К счастью, заразившихся коронавирусом у нас пока нет. Но мы продолжаем "держать руку на пульсе" и не расслабляемся.

- Пандемия, как вы уже сказали, внесла коррективы в работу ОДКБ. Коснулась ли она графика учений стран ОДКБ, которые планировались до пандемии?

- Надо понимать важность учений. Это высшая форма подготовки вооруженных сил и силовых структур к совместным действиям. Надеемся, что нам удастся провести если не все из них, то большую часть. Планировалось провести восемь совместных учений стран ОДКБ. Все они спланированы на сентябрь-октябрь. Традиционно они всегда проходят в этот период. Пока мы не отменяли их и подготовка идет по графику. Будем, конечно, исходить из ситуации. Если она станет благоприятной - будем проводить учения согласно планам. Если будут реальные угрозы для жизни и здоровья участников учений - придется учения откладывать, переносить.

- А как вы оцениваете сегодняшний уровень взаимодействия вооруженных сил и других силовых структур в рамках ОДКБ?

- Оцениваю как очень высокое. За 18 лет со дня образования ОДКБ проделана огромная работа по укреплению взаимодействия всех силовых структур наших государств. Пройден путь от взаимодействия по отдельным задачам, как правило, на двусторонней основе к более высокому уровню – многостороннему комплексному взаимодействию вооруженных сил и других силовых структур.

Наглядно это видно на примере военного сотрудничества. Начинали с отработки нормативно-правовой базы взаимодействия, отдельных мероприятий сотрудничества вооруженных сил, создания региональных группировок на двусторонней основе.

Сегодня мы уже на качественном другом уровне взаимодействия. В 2004 году был сформирован Объединенный штаб ОДКБ, который стал заниматься координацией военного сотрудничества для решения всех практических задач, связанных с формированием, функционированием и применением сил и средств коллективной безопасности. Получили дальнейшее развитие коллективные силы ОДКБ, и в 2009 году были сформированы КСОР, куда вошли наиболее боеспособные соединения и подразделения вооруженных сил и сил специального назначения. Выстроена система подготовки коллективных сил ОДКБ, в которой особое внимание уделяется подготовке КСОР.

Ежегодно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки и совместные учения. Это является важным и эффективным механизмом совершенствования взаимодействия. Оперативно-стратегические учения "Боевое братство" проводятся на общем фоне военно-политической обстановки и по единому замыслу. При этом в рамках этих учений с КСОР ОДКБ ежегодно проводится совместное учение под условным наименованием "Взаимодействие", с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона – под названием "Рубеж", с миротворческими силами ОДКБ – учение "Нерушимое братство". Регулярно проводятся учения "Кобальт" с формированиями сил специального назначения КСОР ОДКБ. В 2019 году во всех этих учениях приняло участие около 12 000 человек.

- С учетом коронавирусной эпидемии будут ли какие-то учения "перепрофилированы" и проведены с целью отработки методов борьбы сил ОДКБ с такой опасностью, как пандемия, биологическая угроза?

- Предназначение и задачи ОДКБ не изменились. Поэтому необходимости "перепрофилировать" учения нет. Но некоторые акценты проводимых учений будут уточнены. И на это ориентирован Объединенный штаб ОДКБ. В ходе проведения войсковых учений большее внимание будет уделяться медицинскому обеспечению воинских контингентов, защите военнослужащих от таких угроз, действиям военных медицинских специалистов и подразделений в ходе ведения боевых действий. Эти вопросы мы планируем более предметно отрабатывать на учениях.

- Сейчас немало говорят о том, что наш мир после пандемии уже не будет таким, как прежде. А как вы оцениваете перспективу и что, на Ваш взгляд, нужно будет менять в работе ОДКБ?

- Да, сейчас звучат такие точки зрения, что пандемия окажет огромное влияние на все сферы жизни общества, и после нее мир станет другим. Такие высказывания прозвучали из уст и канцлера Германии Ангелы Меркель, и бывшего Госсекретаря США Генри Киссенджера, и целого ряда других политиков. При всем уважении к этим авторитетным государственным деятелям, я не вижу оснований для таких глобальных выводов. Оставим в стороне философское утверждение о неизменности человеческой сущности. Но попытаемся ответить на более узкий вопрос: что же изменится в мире по-крупному с точки зрения деятельности ОДКБ? Наша Организация – военно-политический блок. Мы ориентируемся, прежде всего, на международную и региональную военно-политическую обстановку. Я не вижу весомых аргументов, что она как-то существенно и уж тем более кардинально изменится после пандемии. Да, были определенные надежды и попытки снизить градус военно-политической напряженности и агрессивности, отойти, хотя бы на время, от конфронтации и сплотить страны и союзы государств перед лицом общей угрозы. Соответствующие инициативы выдвигались и со стороны России. Но должного отклика у ведущих стран мира эти призывы не получают. То есть надеяться на то, что после пандемии существенно изменятся стратегические цели государств, их подходы и сама военно-политическая обстановка в международном, региональном масштабе, не приходится.

То же самое касается и зоны ответственности ОДКБ. Да, пандемия накладывает свой отпечаток. Но что меняется по-крупному в Центральноазиатском, Кавказском или Восточноевропейском регионах? В военно-политическом плане существенных изменений не видится.

Безусловно, пандемия окажет большое негативное влияние на экономику и социальную сферу большинства государств. В разной степени, но это затронет и государства ОДКБ. Это нам нужно принять во внимание и корректировать деятельность ОДКБ на перспективу.

Почему? Социальная сфера и экономика связаны между собой. Очевидно, что "проседание" экономики снизит благосостояние и социальную защищенность большого количества граждан во многих странах. Дополнительно к существующим, масса людей по всему миру потеряют достаток, работу. Конечно, такая ситуация – благоприятная почва для роста наркоторговли и преступности в целом, развития нелегальной миграции, экстремизма и активизации террористических организаций. Мы обязаны учитывать в деятельности ОДКБ возможный рост этих угроз. И в этом году проведем операции "Канал", "Нелегал", "Наемник". Конечно, нужно думать и на перспективу, больше внимания уделяя этим угрозам. Уверен, что эти реалии и оценки будут обсуждаться на предстоящем заседании СМИД ОДКБ 26 мая.

- Как сейчас обстоит дело с укреплением границы с Афганистаном для предотвращения проникновения террористов на территорию стран ОДКБ?

- Обстановка в регионе и на границе по-прежнему остается напряженной. Угроза возможного использования международными террористическими организациями особенностей таджикско-афганского участка границы с целью проникновения на территории стран ОДКБ остается актуальной и в настоящее время. Сегодня Афганистан является местом, где стремятся найти убежище террористы различного толка и, прежде всего, участники конфликтов в Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока. Не стала исключением и террористическая организация "Исламское государство", достигшая наибольшего влияния в юго-восточных афганских провинциях. Несмотря на предпринимаемые правительственными войсками меры, значительную часть афганской территории по-прежнему контролируют бандформирования радикального исламского движения "Талибан"*.

Негативное влияние на развитие ситуации в Афганистане оказывает также обострение внутриполитических противоречий после прошедших в сентябре 2019 года президентских выборов. Борьба оппозиции с действующим президентом страны значительно снижает возможности афганских сил безопасности по нейтрализации бандформирований и способствует укреплению влияния радикальных исламистских и террористических группировок.

В целях улучшения обстановки в данном регионе 28 ноября 2019 года на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ утвержден Перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье. Документ представляет собой комплекс политических, военных мер, а также мер в области противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности. Все они нацелены на создание условий по укреплению границы Таджикистана с Афганистаном, а также для формирования в таджикско-афганском приграничье обстановки стабильности и безопасности.

Наряду с этим в интересах повышения потенциала пограничных войск Республики Таджикистан на данном направлении, с участием государств – членов, входящих в Организацию, осуществляется разработка проекта Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы. Согласованы предложения в проект по целям, задачам, срокам и этапам формирования проекта Программы.

Полагаем, что реализация мероприятий Перечня дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье, а также Целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы позволит оказать положительное влияние на вопросы по усилению защиты таджикско-афганского участка государственной границы Республики Таджикистан.

- Рассматривается ли в ОДКБ вероятность военного конфликта с НАТО? Готовятся ли к такому риску страны Организации?

- В первую очередь, целями ОДКБ являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.

В то же время, в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности, если одно из государств – участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами – участниками как агрессия (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства – участники ОДКБ.

Что касается вероятности военного конфликта с НАТО. Непосредственной угрозы военного конфликта с НАТО нет. Даже при наличии разногласий, разности подходов к решению крупных международных проблем и вызовов – оснований для такого конфликта не видится. Более того, мы надеемся, что у политической элиты и общества государств НАТО сформировано, так же как у нас, понимание глобальной катастрофичности такого конфликта.

Вместе с тем в ОДКБ есть понимание всей сложности складывающейся военно-политической обстановки как на европейском континенте, так и в мире в целом. Любые ситуации, связанные с ее изменением, отслеживаются и внимательно анализируются. Наращивание военной мощи и военной инфраструктуры НАТО вблизи границ ОДКБ, интенсивности и масштабов совместных маневров (ежегодно проводится до 40 крупных военных учений) не может не вызывать озабоченности.

Все это объективно требует адекватной реакции ОДКБ и постоянной готовности к реагированию на возможные кризисные ситуации. В связи с этим вырабатываются политико-дипломатические меры реагирования, укрепляется военная составляющая Организации, проводится постоянная работа по повышению боевых возможностей войск (Коллективных сил) ОДКБ и совершенствованию системы управления ими.

Следует подчеркнуть, что все эти меры направлены исключительно на обеспечение коллективной безопасности, территориальной целостности и суверенитета государств-членов ОДКБ.

* - террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран