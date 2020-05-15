Какие законы разработает правительство Узбекистана в 2020 году?

Постановлением Кабинета министров от 11 мая "О программе разработки и внесения в Законодательную палату Олий Мажлиса проектов законов в 2020 году" утвержден перечень из 24 законопроектов.

За обеспечение качественной и своевременной подготовки документов, их обсуждение и добросовестную экспертизу руководители структурных подразделений Кабмина будут нести персональную ответственность.

Развитие реальных секторов экономики

Проект закона "О транспорте" прошел общественное обсуждение, уже к 15 мая его планируется представить в Законодательную палату. Документ устанавливает основы деятельности автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного и городского пассажирского транспорта.

Он направлен на проведение единой государственной транспортной политики, которая позволит интегрировать все виды транспорта в единую транспортную сеть.

В Узбекистане особое внимание уделяется обеспечению продовольственной безопасности, эффективному использованию имеющихся ресурсов и возможностей сельского хозяйства. В условиях риска возникновения нехватки продовольственной продукции в мире поставлена задача по двукратному увеличению объема производства продовольствия. Разработка и принятие законов "О дехканском хозяйстве", "О личном подсобном хозяйстве" создадут необходимую правовую базу для дальнейшего развития сельскохозяйственной сферы. Оба документа планируется представить к 1 июня.

Улучшение условий для ведения бизнеса

Закон "О неплатежеспособности" направлен на стимулирование мероприятий по финансовому оздоровлению экономически слабых предприятий, внедрение норм по процедурам банкротства физических лиц, порядка предоставления налоговых льгот неплатежеспособным предприятиям.

Новые критерии отнесения субъектов бизнеса к категории малых, средних, механизмы защиты их прав, а также стимулирования укрупнения компаний для повышения их конкурентоспособности будут отражены в законе, который представят к началу осени.

Закон "Об официальной статистике" обозначит четкое регулирование всех аспектов национальной системы статистики, установит требования к разработке статданных, их использованию и публикации, а также обязательность и своевременность предоставления статинформации министерствами и ведомствами. Проект будет подготовлен к 1 августа.

Закон "О торговле" направлен на обеспечение соблюдения прав и законных интересов субъектов, осуществляющих торговую деятельность. Проект установит требования к трейдинговым компаниям, механизмы торговли на основе комиссий, поручений и дилерства, а также определит направления внедрения различных видов платежных систем.

Социальная сфера

Закон "О социальной защите" устанавливает государственную политику в области социальной защиты инвалидов для обеспечения им равных с другими гражданами условий.

Проект закона "Об обязательных видах страхования" определяет виды, условия и порядок проведения обязательного страхования. Закон устанавливает страховую защиту объектов, имеющих социальное значение для всего общества, в частности пассажиров воздушного и железнодорожного транспорта, жилых строений, порядок компенсации вреда. Предусматривается создание единой информационной системы обязательного страхования.

Разработкапозволит объединить действующие законодательный нормы в данной сфере, усовершенствовать систему оказания медицинской помощи, упорядочить структуру органов системы здравоохранения. Проект определяет порядок осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, их контроль со стороны государства, финансирования сферы.

До конца 2020 года планируется разработать еще ряд законопроектов: "О качестве и безопасности продовольственных продуктов", "О биологической безопасности", "Об отходах" (в новой редакции), "О защите культурного наследия", а также Жилищный кодекс (в новой редакции) и другие.