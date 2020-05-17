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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев

Мирзиёев поздравил Токаева с днем рождения

Пресс-служба президента Казахстана
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200517/14149498/Mirziev-pozdravil-Tokaeva-s-dnem-rozhdeniya.html

Свои пожелания узбекский лидер выразил в ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня утром.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекситана Шавкат Мирзиёев поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 67 лет.

В ходе телефонного разговора узбекский лидер пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а также мира и процветания братскому казахстанскому народу.

Ситуация в Сырдарьинской области, где произошел прорыв дамбы на Сардобском водохранилище
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев позвонил Токаеву в связи с ЧС на Сардобинском водохранилище

Стороны также воспользовались возможностью обсудить важные вопросы, касающиеся ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище и минимизации негативного влияния пандемии на двусторонние торгово-экономические связи.

Кроме того, президенты республик рассмотрели актуальные вопросы повестки узбекско-казахстанских отношений. В частности, Мирзиёев и Токаев отметили важность активизации и наращивания усилий, направленных на реализацию совместных проектов в области торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики и других сфер.

Стороны затронули и некоторые темы международной повестки дня.

Отмечается, что разговор глав государств прошел в теплой и дружеской атмосфере, которая сопровождает все переговоры Мирзиёева и Токаева.

Теги:
день рождения, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев



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