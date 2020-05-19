Изменятся границы избирательных округов

В результате изменения границ избирательных округов также частично изменятся и территории, от которых избираются депутаты.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. На состоявшемся пленарном заседании Законодательной палаты депутаты рассмотрели проект закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Узбекистан", сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Документ определяет полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование административно-территориального устройства.

Бурную дискуссию вызвала статья об изменении границ избирательных округов при решении административно-территориальных вопросов. В результате изменения границ избирательных округов также частично изменятся и территории, от которых избираются депутаты. В связи с тем, что данная норма не отражена в практике и других документах, соответствующая статья внесена в данный законопроект.

В ходе обсуждений отмечено, что документ рассмотрен фракциями, комитетами Законодательной палаты и Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе, чьи предложения и рекомендации учтены.

Проект закона принят и будет отправлен в Сенат.

Напомним, в конце прошлого года депутаты рассматривали вопрос об изменении границ района Сурхандарьинской области. Речь шла, в частности, об изменении границ Термезского района Сурхандарьинской области, а также расширения границ города Термеза.

Проект был разработан в соответствии с поручением президента Мирзиёева в ходе его поездки в Сурхандарьинскую область в октябре текущего года.