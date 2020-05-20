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Заместители глав внешнеполитических ведомств встретятся онлайн

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200520/14169785/Zamestiteli-glav-vneshnepoliticheskikh-vedomstv-vstretyatsya-onlayn.html

Стороны обменяются мнениями касательно повестки дня III Министерской встречи стран Центральной Азии и России, обсудят ситуацию в Афганистане, актуальные направления торгово-экономического и регионального сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Пресс-служба МИД проинформировала о том, что 21 мая 2020 года состоится заседание заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии и России в формате видео-конференц-связи.

В работе заседания примут участие заместители глав внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.

На встрече стороны обменяются мнениями касательно повестки дня III Министерской встречи стран Центральной Азии и России, обсудят ситуацию в Афганистане, актуальные направления торгово-экономического и регионального сотрудничества.

Речь коснется также вопросов координации взаимодействия в предотвращении последствий коронавирусной пандемии.

Теги:
Встреча, Узбекистан, МИД Узбекистана, министры, Центральная Азия



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