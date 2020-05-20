Заместители глав внешнеполитических ведомств встретятся онлайн

Стороны обменяются мнениями касательно повестки дня III Министерской встречи стран Центральной Азии и России, обсудят ситуацию в Афганистане, актуальные направления торгово-экономического и регионального сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Пресс-служба МИД проинформировала о том, что 21 мая 2020 года состоится заседание заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии и России в формате видео-конференц-связи.

В работе заседания примут участие заместители глав внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.

На встрече стороны обменяются мнениями касательно повестки дня III Министерской встречи стран Центральной Азии и России, обсудят ситуацию в Афганистане, актуальные направления торгово-экономического и регионального сотрудничества.

Речь коснется также вопросов координации взаимодействия в предотвращении последствий коронавирусной пандемии.