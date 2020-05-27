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Олимжон Умаров

Олимжон Умаров назначен на должность ​советника премьер-министра

Пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций
Политика
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5710
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200527/14220107/Olimzhon-Umarov-naznachen-na-dolzhnost-sovetnika-premer-ministra.html

До этого он занимал должность первого заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Олимжон Умаров назначен на должность советника премьер-министра — начальника Департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности, сообщает пресс-служба.

"Данная должность была утверждена в соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года №ПП-4710 "О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Кабинета министров Республики Узбекистан", - говорится в информации.

Начиная с июня 2017 года вплоть до настоящего времени Умаров занимал должность первого заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Теги:
Олимжон Умаров, назначения, назначение, Узбекистан, Узбекистан



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