Путин не исключил возможности переноса саммита ШОС из-за COVID-19

Проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было запланировано на 22-23 июля в Санкт-Петербурге.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о переносе саммита ШОС. Об этом сообщил РИА Новости высокопоставленный источник.

Мероприятие, которое было намечено на 22-23 июля и должно было пройти в Санкт-Петербурге, намерены провести ближе к осени.

По словам собеседника агентства, данное решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией, которая до сих остаётся нестабильной в ряде стран ШОС за исключением Китая.

Важно отметить, что участники организации изначально не рассматривали возможность проведения встречи в онлайн-формате, считая такой способ решения вопросов не достаточно эффективным.

Саммит пройдет только в формате непосредственного присутствия каждого представителя стран.

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ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017-м лидеры государств-членов подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Предыдущий саммит ШОС прошел в Бишкеке в июне 2019 года.