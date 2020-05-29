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Флаг у Штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Представители УМЭД обсудили позицию Узбекистана по разрабатываемым ООН документам

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200529/14244687/Predstaviteli-UMED-obsudili-pozitsiyu-Uzbekistana-po-razrabatyvaemym-OON-dokumentam.html

Говорили также об общих принципах права, проанализировали проекты статей и выводов, разрабатываемые Комиссией международного права.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Эксперты и представители научно-академических кругов МИД, УМЭД, Ташкентского государственного юридического университета, Центра повышения квалификации юристов, Узбекской ассоциации международного права провели дискуссию в формате видеоконференции. Об итогах встречи сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Участники обсудили темы, рассматриваемые Комиссией международного права ООН. Речь шла, к примеру, об иммунитете должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции. Говорили и об общих принципах права, проанализировали проекты статей и выводов, разрабатываемые Комиссией международного права.

В рамках мероприятия эксперты в формате активного диалога предметно обменялись взглядами и соображениями по указанным темам, а также озвучили свои предложения по позиции Узбекистана касательно разрабатываемых документам Комиссии.

Участники подчеркнули, что подобные дискуссии способствуют активизации участия республики в международной нормотворческой деятельности, в том числе в рамках Шестого комитета (по правовым вопросам) Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, неделю назад узбекские парламентарии организовали видеоконференцию с участием международных и национальных правозащитных организаций, в рамках которой в обзорном режиме был рассмотрен процесс выполнения Международного пакта о гражданских и политических правах.

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Работу узбекского парламента в сфере прав человека высоко оценили представители международных профильных структур, акцентируя внимание, в частности, на внедрении международных стандартов в области прав человека на национальном уровне.

Теги:
круглый стол, видеоконференцсвязь, ООН, МИД Узбекистана



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