Глава республики отправился в Ферганскую область

Планируется, что президент ознакомится с деятельностью текстильных и сельскохозяйственных предприятий, а также с проектами, которые реализованы в сфере информационных технологий и ремесленничества.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Ферганскую область для того, чтобы ознакомиться с ходом социально-экономических реформ и жизнью населения, сообщает пресс-служба президента.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент отбыл в Фергану

В рамках поездки глава государства посетит текстильные и сельскохозяйственные предприятия, ознакомится с их деятельностью и с проектами, которые реализованы в сфере информационных технологий и ремесленничества.

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Напомним, с 21 по 23 мая Мирзиёев посещал Андижанскую область, где также ознакомился с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями и проводимой созидательной работой в регионе.

Тогда в рамках своего визита глава государства поручил разработать отдельный проект, согласно которому дома в "Современном селе" будут стоить дешевле остальных.