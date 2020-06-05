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Прилет президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева

Глава республики отправился в Ферганскую область

© Sputnik / Алексей Куденко
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200605/14292562/Glava-respubliki-otpravilsya-v-Ferganskuyu-oblast.html

Планируется, что президент ознакомится с деятельностью текстильных и сельскохозяйственных предприятий, а также с проектами, которые реализованы в сфере информационных технологий и ремесленничества.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Ферганскую область для того, чтобы ознакомиться с ходом социально-экономических реформ и жизнью населения, сообщает пресс-служба президента.

Президент отбыл в Фергану
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент отбыл в Фергану

В рамках поездки глава государства посетит текстильные и сельскохозяйственные предприятия, ознакомится с их деятельностью и с проектами, которые реализованы в сфере информационных технологий и ремесленничества.

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Напомним, с 21 по 23 мая Мирзиёев посещал Андижанскую область, где также ознакомился с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями и проводимой созидательной работой в регионе.

Тогда в рамках своего визита глава государства поручил разработать отдельный проект, согласно которому дома в "Современном селе" будут стоить дешевле остальных.

Теги:
Узбекистан, Ферганская область, Мирзиёев, Президент



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