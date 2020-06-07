МИД России опубликует подборку о том, как Вашингтон "учил весь мир демократии"

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние десять лет "учили весь мир демократии", заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
По словам дипломата, в подборке — цитаты американских коллег о том, "как они поучали, наставляли, делали замечания, устраивали порку публичную".
Захарова заявила, что "наставления" США по демократии в последние годы были издевательством над теми странами, где были внутренние проблемы, так как Вашингтон делал заявления, видя ситуацию в этих странах.
"Очень часто, непосредственно являясь соучастником появления этих внутренних проблем других государств, они обязательно делали такие публичные заявления и в международных организациях, и в соцсетях, и на брифингах и так далее. У нас уже это готово, мы просто опубликуем завтра", — добавила она.
По ее словам, МИД РФ опубликует подборку о США "не для троллинга", а просто для напоминания, на будущее.
При этом она отметила, что сейчас не время для "троллинга" США, поскольку протесты там — реальная проблема.
По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.