МИД России опубликует подборку о том, как Вашингтон "учил весь мир демократии"

"Наставления" США в последние годы были издевательством над теми странами, где были внутренние проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние десять лет "учили весь мир демократии", заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Я хотела сказать, что мы тоже умеем "троллить". И это тот самый как бы исторический момент, когда, честно говоря, дилемма все-таки возникает. Потому что, опять же хочу сказать, наверное, завтра мы сделаем специальную подборку в соцсетях МИД, Facebook МИДа", — сказала Захарова, отвечая на вопрос, будет ли Россия "троллить" США на фоне беспорядков.

По словам дипломата, в подборке — цитаты американских коллег о том, "как они поучали, наставляли, делали замечания, устраивали порку публичную".

Захарова заявила, что "наставления" США по демократии в последние годы были издевательством над теми странами, где были внутренние проблемы, так как Вашингтон делал заявления, видя ситуацию в этих странах.

"Очень часто, непосредственно являясь соучастником появления этих внутренних проблем других государств, они обязательно делали такие публичные заявления и в международных организациях, и в соцсетях, и на брифингах и так далее. У нас уже это готово, мы просто опубликуем завтра", — добавила она.

По ее словам, МИД РФ опубликует подборку о США "не для троллинга", а просто для напоминания, на будущее.

"Потому что когда в следующий раз очень захочется Вашингтону, а это будет уже достаточно скоро, кого-то, так сказать, научить демократии и рассказать, как надо жить и справляться с внутренними проблемами, будет, что напомнить", — сказала Захарова.

При этом она отметила, что сейчас не время для "троллинга" США, поскольку протесты там — реальная проблема.

По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.