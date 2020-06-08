17:43 08 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Мария Захарова стала послом

© Sputnik / Евгений Одиноков
Политика
Получить короткую ссылку
239 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200608/14309465/Mariya-Zakharova-stala-poslom.html

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства получила высший дипломатический ранг.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Пресс-служба МИД РФ
Захарова резко ответила на заявления о "причастности" России к протестам в США
"Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла <...> Захаровой Марии Владимировне — директору департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации", — говорится в документе.

Мария Захарова в 1998 году окончила МГИМО, факультет международной информации по специальности журналист-международник. Владеет английским и китайским языками. Является кандидатом исторических наук. Работает директором департамента информации и печати МИД России с августа 2015 года.

Теги:
Посол, МИД РФ, Россия, Мария Захарова



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
По Ташкенту на автобусе: наземный транспорт возобновил работу — фотолента
В Ташкенте возобновлено движение автобусов
В первый рейс, как в первый раз: в Ташкенте снова ходят автобусы — видео
Вступительные экзамены во время карантина - как это будет
Вступительные экзамены во время карантина — как это будет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться