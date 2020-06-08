Мария Захарова стала послом

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла <...> Захаровой Марии Владимировне — директору департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации", — говорится в документе.

Мария Захарова в 1998 году окончила МГИМО, факультет международной информации по специальности журналист-международник. Владеет английским и китайским языками. Является кандидатом исторических наук. Работает директором департамента информации и печати МИД России с августа 2015 года.