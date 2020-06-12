Участок для голосования по Конституции РФ откроется в Ташкенте

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации состоится 1 июля 2020 года.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Посольстве России в Узбекистане 1 июля, в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, откроется участок, сообщили в дипмиссии.

"Первого июля состоится общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. В этот день в посольстве будет открыт участок для голосования. Адрес: Ташкент, улица Нукус, дом 83", — говорится в публикации на Telegram-канале консульского отдела.

С содержанием предлагаемых поправок можно ознакомиться по ссылке.

Информация о порядке голосования будет оперативно размещаться на интернет-ресурсах посольства, отмечается в сообщении.

Напомним, изначально голосование по поправкам в Основной закон было назначено на 22 апреля, однако из-за распространения коронавирусной инфекции в конце марта Владимир Путин объявил о его переносе. Тогда глава государства отметил, что новую дату определят на основе рекомендаций медиков.

Член Центральной избирательной комиссии РФ Николай Левичев в начале июня заявлял, что для голосования по поправкам за рубежом могут быть организованы 250 участков.