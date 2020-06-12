Мирзиёев поздравил Путина с Днем России

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год — в июне 1992-го — этот день был назван праздничным.
Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.