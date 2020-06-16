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Здание правительства Кыргызстана. Архивное фото

Жээнбеков принял отставку премьер-министра, правительство распущено

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200616/14346553/Zheenbekov-prinyal-otstavku-premer-ministra-pravitelstvo-raspushcheno.html

Мухаммедкалый Абылгазиев 15 июня решил уйти с поста, чтобы избежать обвинений в давлении на следствие по уголовному делу о коррупции при продаже радиочастот.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял отставку премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, сообщили в пресс-службе главы государства.

Жээнбеков подписал указ, согласно которому правительство страны считается ушедшим в отставку.

"В соответствии с указом лица, занимавшие должности премьер-министра, первого вице-премьера, вице-премьеров, членов правительства, продолжат исполнение своих обязанностей до формирования нового состава правительства", — говорится в публикации. 

Напомним, Абылгазиев, возглавлявший правительство КР с апреля 2018 года, подал в отставку 15 июня. Причиной этого решения он назвал скандал вокруг незаконной продажи радиочастот, который разгорелся в парламенте страны в середине мая. По версии депутатов, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Киргизии незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб. На заседании парламента 20 мая депутат Жанар Акаев высказал предположение о возможной причастности премьера к этому делу. Абылгазиев все обвинения в свой адрес назвал необоснованными и выразил надежду на то, что следствие "найдет истинных виновных в нарушении закона".

Теги:
политика, правительство, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан



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