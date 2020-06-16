Парламент Кыргызстана одобрил кандидатуру Боронова на пост премьер-министра

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Коалиция большинства парламента Кыргызстана одобрила кандидатуру первого вице-премьера республики Кубатбека Боронова на пост главы правительства.

Как пишет Sputnik Кыргызстан, "за" проголосовали все депутаты входящих в коалицию фракций — СДПК, "Республика — Ата-Журт", "Кыргызстан" и "Бир Бол".

"Всем спасибо. Считаю, что каждый член правительства готов работать, чтобы оправдать доверие и решать все насущные проблемы", — сказал Боронов.

Ранее он заявлял, что продолжит программу предшественника Мухаммедкалыя Абылгазиева "Единство. Доверие. Созидание". Изменений в составе правительства почти не будет.

По словам лидера парламентского большинства Исы Омуркулова, кандидатура Боронова была выбрана для обеспечения преемственности власти и сохранения стабильности в стране. Он пояснил, что такое решение приняли лидеры фракций.

Напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев, возглавлявший правительство КР с апреля 2018 года, подал в отставку 15 июня . Причиной этого решения он назвал скандал вокруг незаконной продажи радиочастот, который разгорелся в парламенте страны в середине мая. По версии депутатов, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Кыргызстана незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб. На заседании парламента 20 мая депутат Жанар Акаев высказал предположение о возможной причастности премьера к этому делу. Абылгазиев все обвинения в свой адрес назвал необоснованными и выразил надежду на то, что следствие "найдет истинных виновных в нарушении закона".

Во вторник президент Сооронбай Жээнбеков принял отставку Абылгазиева. Глава республики подписал указ, согласно которому правительство считается ушедшим в отставку.

Кубатбек Боронов с 2018 года занимал пост первого вице-премьера страны. До этого семь лет был министром чрезвычайных ситуаций.