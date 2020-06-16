Парламент Кыргызстана одобрил кандидатуру Боронова на пост премьер-министра

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Коалиция большинства парламента Кыргызстана одобрила кандидатуру первого вице-премьера республики Кубатбека Боронова на пост главы правительства.
Как пишет Sputnik Кыргызстан, "за" проголосовали все депутаты входящих в коалицию фракций — СДПК, "Республика — Ата-Журт", "Кыргызстан" и "Бир Бол".
"Всем спасибо. Считаю, что каждый член правительства готов работать, чтобы оправдать доверие и решать все насущные проблемы", — сказал Боронов.
Ранее он заявлял, что продолжит программу предшественника Мухаммедкалыя Абылгазиева "Единство. Доверие. Созидание". Изменений в составе правительства почти не будет.
По словам лидера парламентского большинства Исы Омуркулова, кандидатура Боронова была выбрана для обеспечения преемственности власти и сохранения стабильности в стране. Он пояснил, что такое решение приняли лидеры фракций.
Во вторник президент Сооронбай Жээнбеков принял отставку Абылгазиева. Глава республики подписал указ, согласно которому правительство считается ушедшим в отставку.
Кубатбек Боронов с 2018 года занимал пост первого вице-премьера страны. До этого семь лет был министром чрезвычайных ситуаций.