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Здание Сената Олий Мажлиса Узбекистана

В Олий Мажлисе решили укрепить связи с законодательными органами Италии и Индии

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200617/14355162/V-Oliy-Mazhlise-reshili-ukrepit-svyazi-s-zakonodatelnymi-organami-Italii-i-Indii.html

В Олий Мажлисе намерены вывести межпарламентское сотрудничество с Индией и Италией на новый уровень. С этой целью были созданы соответствующие группы в Законодательной палате.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса создана межпарламентская группа по сотрудничеству с Палатой депутатов Италии. Ее возглавит заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Наримон Умаров, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Подписание документов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Еще одним из надежных партнеров Узбекистана является Индия. Отношения между странами получили дальнейшее развитие после визита главы государства в эту республику: расширились не только торговые, экономические, образовательные связи, но и парламентские.

Целью межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса по сотрудничеству с Народной палатой (Лок Сабха) Индии является выведение отношений между двумя странами на новый уровень путем укрепления связей между высшими законодательными органами.

Группу возглавит председатель Комитета нижней палаты по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Шухрат Бафаев.

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Напомним, в ноябре прошлого года председатель комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов в интервью Sputnik Узбекистан назвал ключевые направления межпарламентского сотрудничества России и Узбекистана.

На верхние палаты парламента возложены функции представления регионов, а значит, и вопросы межрегионального взаимодействия. Еще одна активно обсуждаемая тема с коллегами из Совета Федерации, отметил эксперт, - паломнический туризм из России.

Теги:
сотрудничество, Индия, Италия, Узбекистан, Парламент, Законодательная палата Олий Мажлиса, Олий Мажлис



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