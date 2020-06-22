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Путин устроит прием для приглашенных на парад Победы глав государств

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200622/14388844/Putin-ustroit-priem-dlya-priglashennykh-na-parad-Pobedy-glav-gosudarstv.html

Торжественное меропритие пройдет в Москве 24 июня — в день исторического парада 1945 года. На него, как ожидается, прибудут президенты Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств и правительств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральная репетиция военного парада в честь 71-й годовщины Победы в ВОВ
© Sputnik / Илья Питалев
Шавкат Мирзиёев приедет на парад Победы в Москве 24 июня — Песков
"На полях", естественно, общение Путина с гостями состоится обязательно. Путин даст прием для глав приглашенных государств и правительств. Конечно, "на полях" вот этих мероприятий как правило и происходят отдельные контакты. Поэтому общение состоится, но все это будет "на полях" празднования", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли у президента отдельные встречи с лидерами государств, которые приедут на парад в столицу РФ.

Напомним, парад Победы пройдет в Москве 24 июня — в день исторического парада 1945 года. На него, как ожидается, прибудут президенты Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

Главы Азербайджана, Туркменистана и Армении сообщили, что не смогут лично принять участие в мероприятии. Причины так или иначе связаны с пандемией коронавируса.

Теги:
Парад Победы, внешняя политика, политика, Россия, Владимир Путин



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