Путин устроит прием для приглашенных на парад Победы глав государств

Торжественное меропритие пройдет в Москве 24 июня — в день исторического парада 1945 года. На него, как ожидается, прибудут президенты Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств и правительств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"На полях", естественно, общение Путина с гостями состоится обязательно. Путин даст прием для глав приглашенных государств и правительств. Конечно, "на полях" вот этих мероприятий как правило и происходят отдельные контакты. Поэтому общение состоится, но все это будет "на полях" празднования", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли у президента отдельные встречи с лидерами государств, которые приедут на парад в столицу РФ.

Напомним, парад Победы пройдет в Москве 24 июня — в день исторического парада 1945 года. На него, как ожидается, прибудут президенты Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

Главы Азербайджана, Туркменистана и Армении сообщили, что не смогут лично принять участие в мероприятии. Причины так или иначе связаны с пандемией коронавируса.