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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом

Президент Узбекистана вылетел в Москву

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200623/14393835/Prezident-Uzbekistana-vyletel-v-Moskvu.html

В программе рабочего визита — переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и участие в параде Победы.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе главы республики.

Сегодня во второй половине дня состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне, а завтра Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Великой Победы над фашизмом.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом

Также на парад, как ожидается, прибудут президенты Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Абхазии и Южной Осетии.

Главы Азербайджана, Туркменистана и Армении сообщили, что не смогут лично принять участие в мероприятии. Причины так или иначе связаны с пандемией коронавируса.

Теги:
Парад Победы, Узбекистан, Россия, политика, Шавкат Мирзиёев



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