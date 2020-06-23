Президент Узбекистана вылетел в Москву

В программе рабочего визита — переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и участие в параде Победы.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе главы республики.

Сегодня во второй половине дня состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне, а завтра Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Великой Победы над фашизмом.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Москву с рабочим визитом

Также на парад, как ожидается, прибудут президенты Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Абхазии и Южной Осетии.

Главы Азербайджана, Туркменистана и Армении сообщили, что не смогут лично принять участие в мероприятии. Причины так или иначе связаны с пандемией коронавируса.