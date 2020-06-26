Трамп: иметь дело с Россией проще, чем с демократами

Представители Демократической партии США "немного сумасшедшие", сказал Дональд Трамп, выступая на военном судостроительном заводе в штате Висконсин.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией, Китаем и КНДР ему проще иметь дело, чем с американскими демократами.

"Один мой друг, очень умный человек… спросил меня: "С какой нацией сложнее всего иметь дело — Китай или, возможно, Россия? Или может быть Северная Корея?". Я сказал: "Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США". С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из тех, с кем мы имеем дело. Они гораздо менее разумны и немного сумасшедшие", — заявил Трамп в ходе выступления на военном судостроительном заводе в штате Висконсин. Его слова цитирует РИА Новости.

По словам президента, "демократы никогда не хотят выделять деньги на армию по какой бы то ни было причине".

"Ваша работа гораздо приятнее, чем моя. Это я вам точно говорю. Вы даже не представляете, через что мне пришлось пройти с этими людьми (демократами. — Прим. ред.)", — добавил глава государства, обращаясь к рабочим.

Кораблестроительная верфь Fincantieri Marinette Marin — американская дочерняя компания итальянского предприятия Fincantieri, одного из крупнейших в мире судостроителей. Завод был основан в 1942 году после вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну.

Ранее администрации Трампа и завод подписали контракт на строительство до десяти новых фрегатов с управляемыми ракетами стоимостью почти 5,5 миллиарда долларов. Пресс-служба Белого дома сообщала, что на модернизацию завода будет выделено в общей сложности 130 миллионов долларов, на предприятии и смежных производствах в Висконсине и Мичигане будет создано около 16 тысяч рабочих мест.

Последнее обстоятельство имеет большое значение для Трампа, намеренного переизбираться на второй срок в ноябре. Висконсин — один из спорных штатов, где количество сторонников демократов и республиканцев примерно одинаковое. Победа в нем и еще в нескольких спорных штатах значительно повышает шансы на общий успех на выборах.