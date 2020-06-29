Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с днем рождения

В ходе дискуссии лидеры стран рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Состоялся телефонный разговор глав Узбекистана и Туркменистана, сообщили в пресс-службе администрации президента.

Шавкат Мирзиёев поздравил своего туркменского коллегу с днем рождения, искренне пожелав ему доброго здоровья, благополучия и больших успехов.

Особо отмечены высокие достижения современного Туркменистана под руководством Гурбангулы Бердымухамедова – устойчивое социально-экономическое развитие и неуклонный рост авторитета страны на международной арене.

В ходе телефонного разговора рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки.

Президенты выразили глубокое удовлетворение поступательным укреплением узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Подчеркнута необходимость дальнейшего наращивания взаимовыгодного практического сотрудничества, прежде всего в сферах торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и транзитных перевозок, туризма.

В ходе беседы главы государств договорились проработать совместные программы и проекты взаимодействия в рамках двусторонней Межправительственной комиссии.

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Стороны также отметили важность тесного диалога и координации на уровне соответствующих ведомств в целях эффективного противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, в начале мая главы государств также в ходе телефонного разговора обсудили эпидемиологическую ситуацию и поручили соответствующим министерствам и ведомствам усилить взаимодействие в вопросах борьбы с пандемией коронавируса.