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Флаги Узбекистана и Туркменистана

Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с днем рождения

Nuz.uz
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200629/14442402/Mirziev-pozdravil-Berdymukhamedova-s-dnem-rozhdeniya.html

В ходе дискуссии лидеры стран рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Состоялся телефонный разговор глав Узбекистана и Туркменистана, сообщили в пресс-службе администрации президента.

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Шавкат Мирзиёев поздравил своего туркменского коллегу с днем рождения, искренне пожелав ему доброго здоровья, благополучия и больших успехов.

Особо отмечены высокие достижения современного Туркменистана под руководством Гурбангулы Бердымухамедова – устойчивое социально-экономическое развитие и неуклонный рост авторитета страны на международной арене.

В ходе телефонного разговора рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки.

Президенты выразили глубокое удовлетворение поступательным укреплением узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Подчеркнута необходимость дальнейшего наращивания взаимовыгодного практического сотрудничества, прежде всего в сферах торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и транзитных перевозок, туризма.

В ходе беседы главы государств договорились проработать совместные программы и проекты взаимодействия в рамках двусторонней Межправительственной комиссии.

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Стороны также отметили важность тесного диалога и координации на уровне соответствующих ведомств в целях эффективного противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, в начале мая главы государств также в ходе телефонного разговора обсудили эпидемиологическую ситуацию и поручили соответствующим министерствам и ведомствам усилить взаимодействие в вопросах борьбы с пандемией коронавируса.

Теги:
прямой диалог, поздравление, день рождения, телефонный разговор, Узбекистан, Туркменистан



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