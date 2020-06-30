Матвиенко: успех парламентской дипломатии определяют человеческие отношения

В нашем многополярном мире все вопросы должны решаться только путем переговоров, нельзя допустить доминирования чьей-то "единственно верной" точки зрения. И только межпарламентская дипломатия в дополнение к дипломатии традиционной способна соблюсти этот баланс.

Почему нельзя навязывать единый стандарт демократии? С кем и как сотрудничают российские законодатели? Сложно ли работать в условиях ограничений из-за COVID-19? Об этом в Международный день парламентаризма в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

- Почему именно Россия выступила с инициативой учреждения Международного дня парламентаризма? И можно ли говорить по прошествии двух лет, что данная инициатива востребована международным парламентским сообществом?

- Выступив с инициативой внесения этого дня в календарь ООН, Россия тем самым продемонстрировала свою убежденность в созидательном потенциале, консолидирующей силе парламентской дипломатии. Я, лично, считаю именно так. При всей разности взглядов, то, что нас, парламентариев, объединяет, перевешивает то, что нас разделяет. Парламентарии не профессиональные чиновники, это представители избирателей, обычных людей. А люди везде в мире хотят в общем одного – безопасной и счастливой жизни для себя и своих детей. Честно говоря, меня удивляет, что идея праздника никому раньше не пришла в голову, ведь это, по сути, самый демократический праздник, поскольку парламентаризм – сердцевина любой демократической системы.

Конечно, два года – срок небольшой. Но за это время у нас прошло достаточно международных мероприятий, встреч, чтобы убедиться: инициатива получила положительный отклик со стороны парламентов и парламентариев, международного сообщества в целом.

— В средствах массовой информации, экспертном сообществе можно услышать мнение, что в наше время бурного развития технологий, быстрых изменений практически во всех сферах жизни налицо тенденция к снижению роли парламентов, межпарламентского сотрудничества. Тем самым и Международный день парламентаризма – праздник вчерашнего дня?

- Мне кажется, жизнь показывает обратное. Да, мир меняется, меняются и требования к качеству принимаемых законов, и к работе парламентов. Но умаления их роли точно не происходит. И, уверена, не произойдет. Без парламента нет и не может быть реального участия граждан в принятии важнейших решений, управлении делами государства. Вы говорите о развитии технологий, но ведь это развитие имеет смысл, только если оно идет в интересах общества, в интересах человека. А этого не достичь без власти, представляющей интересы людей. Технологии должны работать на права и возможности людей, а не подменять или, тем более, отменять их. Это и есть формула, которая гарантирует, на мой взгляд, сохранение значения институтов парламентаризма, тем более во время перемен. Так что день парламентаризма — совершенно точно не праздник вчерашнего дня. Скорее, наоборот.

По моему убеждению, роль парламентов при принятии любых общественно значимых решений во всем мире будет только возрастать. И в национальных, и в международных делах. Я сейчас уже вижу эту тенденцию на примере парламентов, входящих в МПА СНГ, в Межпарламентский Союз. В нашем многополярном мире все вопросы должны решаться только путем переговоров, нельзя допустить доминирования чьей-то "единственно верной" точки зрения. И только межпарламентская дипломатия в дополнение к дипломатии традиционной способна соблюсти этот баланс.

При этом деятельность парламента не есть нечто застывшее, данное раз и навсегда. Она должна быть адекватной вызовам времени. Мы, в России, следуем этому правилу. Сейчас проводится голосование по поправкам в Конституцию. Они сохраняют Россию как государство с сильной президентской властью, что отвечает историческим и современным реалиям нашей страны. И вместе с тем укрепятся полномочия Совета Федерации и Государственной думы. Таково веление времени. Сильный парламент – сильная демократия – сильная страна.

- Эпидемия коронавируса не могла не сказаться на связях парламентариев различных стран, их интенсивности. Но насколько это, на Ваш взгляд, критично для международных отношений? Как строится сегодня международная деятельность Совета Федерации?

- Эпидемия, разумеется, повлияла, но не критично. Ни на одном направлении работа не была остановлена, на некоторых даже развивалась, благодаря современным технологиям. Конечно, за месяцы вынужденной изоляции уже хочется личного общения с людьми. Живой контакт дает совершенно другой уровень общения, понимания в переговорах. Казалось бы, в чем разница? По видеосвязи так же смотришь друг на друга, так же видишь эмоции, но все же чего-то не хватает, каких-то мелочей, которых никакая видеосвязь передать не сможет.

Вместе с тем жизнь показывает – любые трудности преодолимы, было бы желание. Тем более что в последние годы совместно с нашими союзниками и партнерами в сфере межпарламентского сотрудничества мы предприняли ряд шагов, которые, считаю, придали новый импульс его развитию.

Напомню: две инициированные российской делегацией резолюции, которые были приняты МПС в последние годы. Они касались недопустимости вмешательства в дела суверенных государств и навязывания им какой-то будто бы единственно приемлемой, "классической" модели демократии. Такой модели нет и быть не может. Каждая страна вправе свободно выбирать ту форму демократического устройства, которая отвечает ее национальным и историческим особенностям, современным политическим реалиям. Именно наша страна стала автором обоих документов, ставящих заслон любым попыткам давления, диктата в международных отношениях. Принципиальную позицию заняла председатель Союза Габриэла Куэвас Баррон и в связи с санкциями, введенными отдельными странами по отношению к парламентариям. Мы глубоко убеждены, что санкции против народных избранников - это, по сути, санкции против самого народа и против демократии. Рады, что это наше видение нашло понимание и поддержку у руководства самой большой парламентской организации мира.

Одна из важнейших тем современного международного парламентаризма — продвижение культурного многообразия через диалог. Ведь это альтернатива конфликтам, санкциям и войнам. Россия выступила с инициативой провести Всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу с участием глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий. Это предложение было поддержано в итоговой декларации 137-й Ассамблеи МПС, которая состоялась в 2017 году в Санкт-Петербурге, и затем вошло в резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Всемирная конференция должна состояться 21 мая 2022-го в России. Подготовка к ней уже идет. Приложим все усилия к тому, чтобы этот важнейший мировой форум стал не только событием в политической повестке 2022 года, но и подтверждением статуса России как уникальной площадки, на которой встречаются, договариваются, а если нужно и примиряются культуры, нации, религии, политические силы.

Мы добились снятия всех ограничений в отношении нашей делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Это далось нелегко, но благодаря занятой нами твердой позиции дискриминация российской делегации осталась в прошлом. Значение этого события трудно переоценить. Ведь тем самым мы наглядно показали, что в сфере межпарламентского взаимодействия дискриминация не допустима. Но дело не только в восстановлении справедливости, торжестве права и подлинной демократии над политическими играми. Мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие в рамках ПАСЕ и вернулись сюда не воевать, сводить счеты, а работать на благо народов Европы, всех народов планеты.

Продолжаем сотрудничество в двустороннем формате. Так, недавно я в режиме видеоконференции провела переговоры с моим коллегой председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше. Мы обсудили совместный российско-французский доклад "Россия – Франция: за повестку дня, основанную на доверии".

Напомню, что это уже второй такой доклад, и мы видим в нем серьезный вклад парламентов в расширение политического диалога между Россией и Францией, в формирование двусторонней повестки дня на будущее, поскольку доклад – не просто сверка часов, но и своего рода дорожная карта дальнейших действий, охватывающая самые разные сферы взаимодействия. Это тот случай, когда парламенты опережают иные политические контакты и по-своему задают тон на будущее.

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Думаю, что сегодня уже можно говорить об общем стремлении парламентариев наших стран сформировать новый стиль в международных отношениях. Именно в этом русле следует рассматривать, в частности, предложение российских сенаторов создать международную переговорную площадку парламентского уровня в целях сохранения международной договорной базы по сокращению вооружений.

Подготовка подобных совместных докладов, на мой взгляд, очень эффективная форма взаимодействия парламентариев. Мы применяем ее и во взаимодействии с парламентами других стран. Так, сейчас профильные комитеты Совета Федерации и Сената Итальянской Республики работают над докладом, касающимся будущего отношений Российской Федерации и Италии. Его презентация может состояться уже в этом году.

Мы в России считаем страны СНГ нашими стратегическими партнерами. Еще раз убедилась во взаимности, находясь в начале марта с визитом в Белоруссии. С удовлетворением могу констатировать, что подготовка к VII Форуму регионов Беларуси и России, который будет посвящен историческому наследию Великой Победы над нацизмом, продолжается. В ходе состоявшегося 16 июня заседания Оргкомитета предварительно согласованы даты проведения Форума с 23 по 25 сентября 2020 года.

У многих сенаторов налажены прямые контакты с коллегами из зарубежных стран. Они часто перезваниваются, обмениваются мнениями. Считаю, что именно эти человеческие отношения лежат в основе парламентской дипломатии, определяя ее успех.