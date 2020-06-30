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Конституция Российской Федерации.

Как гражданам России проголосовать по поправкам к Конституции в Ташкенте

© Sputnik / Нина Зотина
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200630/14448376/Kak-grazhdanam-Rossii-progolosovat-po-popravkam-k-Konstitutsii-v-Tashkente.html

В голосовании вправе принять участие граждане Российской Федерации, достигшие на день его проведения 18 лет.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В посольстве России в Узбекистане 30 июня открылся участок для голосования по поправкам к Конституции РФ, он также будет работать 1 июля.

"Уважаемые граждане России! Тридцатого июня 2020 года с 14.00 до 20.00 и 1 июля с 8.00 до 20.00 в посольстве (Ташкент, улица Нукус, дом 83) состоится общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации", — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела посольства РФ в РУз. 

Предварительная регистрация для участия не требуется, уточнили в дипмиссии. Необходимо только иметь при себе действительные заграничный либо внутренний российский паспорт.

Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
© Sputnik / Ekaterina Shtukina
Как проходит голосование по поправкам к Конституции РФ — фотолента
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Также в Консульском отделе сообщили, что по просьбам граждан в день общероссийского голосования — 1 июля — непосредственно на избирательном участке будет возможность получить готовые заграничные паспорта.

Убедиться, что загранпаспорт готов к выдаче и ознакомиться со списком необходимых для его получения документов, можно здесь.

С содержанием предлагаемых поправок можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, изначально голосование по поправкам в Основной закон было назначено на 22 апреля, однако из-за распространения коронавирусной инфекции в конце марта Владимир Путин объявил о его переносе. Тогда глава государства отметил, что новую дату определят на основе рекомендаций медиков.

Теги:
голосование, Конституция РФ, Ташкент, Узбекистан, Россия



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