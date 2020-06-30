Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции

Глава государства выступил с обращением к россиянам в предпоследний день голосования по поправкам к Конституции. Обновленный текст Основного закона вступит в силу только в том случае, если будет одобрен гражданами, подчеркнул он.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал всех граждан страны проголосовать по поправкам к Конституции.

"Завтра, 1 июля — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный", — сказал президент в обращении к гражданам России из Ржевского района Тверской области, где открыли мемориал советским солдатам.

Глава государства также заявил, что обновленный текст Основного закона вступит в силу только в том случае, если будет одобрен россиянами.

"Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", — сказал Путин.

В случае поддержки россиянами поправок к Конституции, они закрепят ценности как высшие гарантии, отметил он.

"Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением. С надежной социальной защитой граждан. С эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам", — сказал глава государства.

Он выразил уверенность в том, что каждый, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на такие ценности, как правда и справедливость, уважение к человеку труда, к людям старших поколений, семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании.