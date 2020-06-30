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Специальный представителей США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад

Халилзад высоко оценил усилия Узбекистана по урегулированию ситуации в Афганистане

© AFP 2018 / KARIM JAAFAR
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200630/14450171/Khalilzad-vysoko-otsenil-usiliya-Uzbekistana-po-uregulirovaniyu-situatsii-v-Afganistane.html

Глава внешнеполитического ведомства РУз во вторник провел встречу со спецпредставителем Соединенных Штатов по афганскому примирению. В ней также принял участие исполнительный директор корпорации финансирования международного развития США.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во вторник встретился со специальным представителем США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом и главным исполнительным директором корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адамом Болером. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве РУз.

Ранее сообщалось, что Халилзад посетит Пакистан, Катар и Узбекистан, чтобы обсудить мирный процесс в Афганистане.

По данным пресс-службы МИД, в ходе встречи стороны "с удовлетворением констатировали установление тесных политических контактов, укрепление торгово-экономических, культурно-гуманитарных, военно-технических связей".

"Американская сторона высоко оценила усилия руководства Узбекистана по продвижению регионального подхода в мирном урегулировании ситуации в Афганистане и подтвердила свою готовность к продолжению активного сотрудничества в данном направлении", — отметили в МИД.

Также представители двух стран обменялись мнениями о привлечении средств DFC для финансирования ряда проектов, направленных на расширение экономических и транспортно-коммуникационных связей между Афганистаном и странами региона.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во вторник встретился со спецпредставителем США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом и главным исполнительным директором корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адамом Болером
Пресс-служба МИД Узбекистана
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился со спецпредставителем США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом и главным исполнительным директором корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адамом Болером

Напомним, 30 июня также должна состояться онлайн-встреча высокого уровня формата "Центральная Азия — США" ("С5+1"). В МИД сообщали, что в ней примут участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и госсекретарь США.

Формат взаимодействия "С5+1" был создан в сентябре 2015 года для обсуждения региональных вопросов.

Теги:
Афганистан, политика, США, Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана



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