Халилзад высоко оценил усилия Узбекистана по урегулированию ситуации в Афганистане

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во вторник встретился со специальным представителем США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом и главным исполнительным директором корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адамом Болером. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве РУз.
Ранее сообщалось, что Халилзад посетит Пакистан, Катар и Узбекистан, чтобы обсудить мирный процесс в Афганистане.
По данным пресс-службы МИД, в ходе встречи стороны "с удовлетворением констатировали установление тесных политических контактов, укрепление торгово-экономических, культурно-гуманитарных, военно-технических связей".
"Американская сторона высоко оценила усилия руководства Узбекистана по продвижению регионального подхода в мирном урегулировании ситуации в Афганистане и подтвердила свою готовность к продолжению активного сотрудничества в данном направлении", — отметили в МИД.
Также представители двух стран обменялись мнениями о привлечении средств DFC для финансирования ряда проектов, направленных на расширение экономических и транспортно-коммуникационных связей между Афганистаном и странами региона.
Напомним, 30 июня также должна состояться онлайн-встреча высокого уровня формата "Центральная Азия — США" ("С5+1"). В МИД сообщали, что в ней примут участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и госсекретарь США.
Формат взаимодействия "С5+1" был создан в сентябре 2015 года для обсуждения региональных вопросов.