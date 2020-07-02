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Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото

Встреча премьеров стран ЕАЭС запланирована на 17 июля

Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200702/14459052/Vstrecha-premerov-stran-EAES-zaplanirovana-na-17-iyulya.html

Мероприятие должно стать шагом по укреплению экономического интеграционного объединения.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ожидается 17 июля, заявил в онлайн-интервью журналистам посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Владимир Федоренко
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"Мы ожидаем, что 17 июля состоится встреча премьер-министров стран ЕАЭС. В каком бы формате она ни пришла, она будет, безусловно, шагом по укреплению экономического интеграционного объединения", — заявил Мезенцев.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Беларусь.

В конце апреля Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана одобрила присоединение республики к объединению в статусе наблюдателя.

Теги:
Экономика, политика, ЕАЭС



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