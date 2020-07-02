Встреча премьеров стран ЕАЭС запланирована на 17 июля

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ожидается 17 июля, заявил в онлайн-интервью журналистам посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Беларусь.
В конце апреля Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана одобрила присоединение республики к объединению в статусе наблюдателя.