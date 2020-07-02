Министры транспорта Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. На днях состоялся телефонный разговор Министра транспорта Республики Узбекистан Э.Ганиева с Министром транспорта Кыргызской Республики Ж. Бейшеновым, сообщает пресс-служба.

В ходе беседы обсуждались вопросы связанные с ускорением строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. В частности, достигнута договоренность о целесообразности проведения очередной видеоконференции (ВКС) по обсуждению конкретных вопросов, связанных с выбором маршрута и другими техническими и финансовыми условия параметрами реализации данного важнейшего проекта.

"В течение следующей недели по согласованию с китайской стороной планируется провести очередное заседание ВКС на министерском уровне с целью ускорения решения практических вопросов по реализации проекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили вопросы повышения эффективности использования транспортного мультимодального транспортного коридора Ляньюньган – Ланьчжоу – Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан, имеющего важное значение для наращивания объемов взаимной торговли между странами Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В завершение беседы стороны договорились обеспечить беспрепятственное прохождение автотранспортных средств, курсирующих по маршруту китайские города, страны Центральной Азии и Кавказа, перевозящих контейнеры от китайского Иркештам до железнодорожной станции Ош, формирующих блок-поезда для дальнейшего следования по железной дороге.