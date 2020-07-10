Военные США могли подвергаться воздействию токсичных веществ в Узбекистане

Речь идет об авиабазе "Карши-Ханабад" на юге Узбекистана, которую американские военные использовали во время кампании против террористических организаций.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Американские военнослужащие могли подвергаться воздействию токсичных веществ, когда были дислоцированы на базе в Узбекистане в 2000-х, сообщает CNN со ссылкой на рассекреченные документы Пентагона.

В данном случае речь идет об авиабазе "Карши-Ханабад" на юге Узбекистана, которую американские военные использовали во время кампании против террористической организации "Аль-Каида"* и радикального движения "Талибан"* после терактов 11 сентября 2001 года.

Посол Узбекистана рассказал в США о целях масштабных военных учений >>

По словам представителя подкомитета республиканца Марка Грина, рассекреченные документы указывают на увеличивающееся число доказательств того, что войска, которые служили на авиабазе К2 ("Карши-Ханабад") в Узбекистане, подвергались воздействию высокотоксичных химических веществ и радиоактивных материалов.

"Заболеваемость раком среди ветеранов К2 в пять раз выше, чем среди тех, кто служил в других местах, и многие из них не имеют права на пособия по болезни, несмотря на прямую связь их службы с заболеваниями. Конгресс не может позволить себе ждать. Передача этих документов в руки общественности - это большой шаг вперед, чтобы привлечь к ответственности Пентагон и Министерство по делам ветеранов и добиться справедливости для этих храбрых ветеранов, которые жертвовали ради нашей страны", - сказал Грин.

Согласно данным 2001 года, почва вокруг базы была пропитана авиатопливом, и вдыхание паров от почвы могло оказать вредное воздействие на здоровье людей. В 2004-м военные на авиабазе также могли ежедневно подвергаться радиации.

Авиабаза "Ханабад" и военный аэродром были построены в середине XX века. Этот комплекс активно использовали во время военных действий в Афганистане с 1980 по 1989 годы. После терактов 11 сентября США организовали международную коалицию по борьбе с терроризмом и начали операцию в Афганистане. Для поддержки своей группировки Вашингтон арендовал у Узбекистана базу "Ханабад" за $10 млн долларов в год. На аэродроме базировались боевые вертолеты и военно-транспортные самолеты, а также до полутора тысяч военных.

После андижанских событий весной 2005-го и реакции на них Вашингтона Ташкент потребовал от американцев покинуть авиабазу под Карши. Последний борт ВВС США покинул аэродром в ноябре того же года. Американцы перебазировались на аэродром "Манас" в Кыргызстане.

Первый президент республики Ислам Каримов позднее неоднократно заявлял, что отныне ни одной иностранной базы не будет на территории Узбекистана.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) и "Талибан" — запрещенные в России и ряде других стран террористические организации