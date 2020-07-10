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Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе

Узбекистан и ЕС провели переговоры по соглашению о партнерстве и сотрудничестве

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200710/14516415/Uzbekistan-i-ES-proveli-peregovory-po-soglasheniyu-o-partnerstve-i-sotrudnichestve.html

В ходе переговоров отмечена значительная активизация контактов на высшем и высоком уровнях между Узбекистаном и ЕС, а также странами-членами Евросоюза.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Представители Узбекистана и ЕС провели в онлайн-формате пятый раунд переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению, первоначально планировавшийся в марте, сообщили в пресс-службе МИД.

Женщина под зонтом рядом с флагом ЕС
REUTERS/ Francois Lenoir
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Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее МИД Узбекистана сообщал, что планируется подписать СРПС с ЕС уже в текущем году. Переговоры по новому документу начались в феврале 2019 года. В Ташкенте планировали провести пятый раунд переговоров в марте, однако, из-за пандемии коронавируса COVID-19 сроки встречи пришлось перенести.

Сообщается, что 9-10 июля состоялся пятый раунд переговоров по проекту СРПС в рамках рабочей группы по вопросам политики и безопасности формате видеоконференцсвязи. Стороны представляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Шерзод Асадов и заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по странам Европы и Центральной Азии Люк Девинь.

В ходе переговоров отмечена значительная активизация контактов на высшем и высоком уровнях между Узбекистаном и ЕС, а также странами-членами Евросоюза.

"В этом контексте рассмотрен график предстоящих мероприятий на различных уровнях, запланированных на вторую половину текущего года", - сообщает МИД.

Ранее спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан заявлял, что Евросоюз и власти Узбекистана должны проработать много вопросов, в частности, в сфере торговли, чтобы выйти на новое всеобъемлющее двустороннее соглашение.

Теги:
сотрудничество, партнерство, переговоры, Узбекистан, ЕС



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