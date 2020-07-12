Путин рассказал, как относится к резкой критике в свой адрес

По словам президента РФ, он прислушивается к конструктивным предложениям, однако это не означает, что они будут реализованы.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к предложениям, но критика ради критики не вызывает у него интереса.

По словам главы государства, всегда есть люди, думающие иначе.

"Им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе главой государства. Я, вообще, как это не покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается — если что-то предлагается вообще, кроме критики, потому что, если это критика ради критики, то это просто неинтересно, а если есть еще и предложения конструктивные, то, конечно, с удовольствием к этому прислушиваюсь", — сказал президент в интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос о том, как он относится к резкой критике в свой адрес.

Путин также отметил: то, что он прислушивается к предложениям, не означает, что он будет реализовывать услышанное.

Но знать "всю палитру мнений, оценок и предложений", по его словам, полезно.