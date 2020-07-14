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Венгерская делегация посетит Узбекистан

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200714/14536162/Vengerskaya-delegatsiya-posetit-Uzbekistan.html

В программе визита — двусторонние переговоры в министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, энергетики, высшего и среднего специального образования и других ведомствах.

ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. Делегация Венгрии посетит Узбекистан 15-17 июля, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РУз.

Ее возглавит министр внешних экономических связей и иностранных дел Петер Сийярто.

В программе визита — двусторонние переговоры в министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, энергетики, высшего и среднего специального образования и других ведомствах.

Напомним, в предыдущий раз Петер Сийярто посетил Узбекистан в феврале 2020 года. Тогда он прибыл в центральноазиатское государство для проведения очередного заседания совместной межправительственной комиссии.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 18 февраля встретился с делегацией Венгрии во главе с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Петером Сийярто
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Узбекистан - Венгрия: обсуждены совместные инвестпроекты
Иностранного министра также принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе встречи он отметил, что в последние годы узбекско-венгерские отношения динамично развиваются.

По данным пресс-службы Мирзиёева, между двумя странами налажены продуктивные контакты на разных уровнях. Товарооборот по итогам 2019 года вырос на 45 процентов. Реализуются совместные проекты в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, фармацевтики и в других отраслях экономики. 

По пандемии расширялись обмены в области образования, культуры и туризма.

Теги:
Экономика, политика, визит, Венгрия, Узбекистан



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