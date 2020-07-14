ОДКБ призвала Ереван и Баку немедленно прекратить огонь на границе

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражает серьезную озабоченность из-за обострения на границе Армении и Азербайджана и призывает к немедленному прекращению огня, говорится в комментарии Секретариата ОДКБ.

"В Секретариате ОДКБ выражают серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, возникшей 12 июля 2020 года после вооруженного столкновения подразделений вооруженных сил Армении и Азербайджана, в том числе с применением тяжелого вооружения, в результате которого есть убитые и раненые", — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что "складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых — Республика Армения — является государством-членом ОДКБ, и свидетельствует о нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана".

"Подчеркиваем необходимость немедленного восстановления режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления", — говорится в публикации.

В организации также обратили внимание, что Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности.

Напомним, начавшееся в воскресенье боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу.

Министерство иностранных дел России заявило о готовности оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.