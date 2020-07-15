Страны Центральной Азии и Китай 16 июля обсудят меры борьбы с COVID-19

В мероприятии примут участие главы МИД Узбекистана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Главы МИД Китая и стран Центральной Азии 16 июля проведут первую министерскую встречу в онлайн-режиме, где обсудят меры противодействия COVID-19, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

"Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 16 июля 2020 года примет участие в первой министерской встрече "Китай — Центральная Азия" в формате видеоконференции", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

По данным пресс-службы, в мероприятии также примут участие главы МИД Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

В ходе видеоконференции предусматривается обсуждение актуальных вопросов сотрудничества в противодействии коронавирусной пандемии, укреплении отношений по обеспечению региональной безопасности и стабильности, а также механизмов содействия экономическому росту, добавили в МИД Узбекистана.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.