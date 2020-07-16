В СНГ хотят не допустить использование ИКТ в целях дестабилизации в мире

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Страны СНГ готовят совместное заявления глав государств о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.
Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ. По данным пресс-службы, в среду эксперты стран Содружества в формате видео-конференц-связи обсудили проект совместного заявления глав государств СНГ о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
По данным ведомства, участники встречи обсудили замечания и предложения сторон к проекту документа и согласовали основные положения текста. Принято решение продолжить обсуждение проекта заявления 21 августа в формате видеоконференции.
После окончательного согласования документ планируется принять в ходе заседания Совета глав государств СНГ в октябре 2020 года в Ташкенте, добавили в МИД.