В СНГ хотят не допустить использование ИКТ в целях дестабилизации в мире

Представители МИД Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы (в качестве наблюдателя), России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в среду обсудили проект совместного заявления глав государств Содружества.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Страны СНГ готовят совместное заявления глав государств о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.

Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ. По данным пресс-службы, в среду эксперты стран Содружества в формате видео-конференц-связи обсудили проект совместного заявления глав государств СНГ о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

"Обсуждаемый документ призван обратить внимание мирового сообщества на недопустимость использования современных информационно-коммуникационных технологий в целях, не совместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности", — говорится в публикации на сайте МИД.

По данным ведомства, участники встречи обсудили замечания и предложения сторон к проекту документа и согласовали основные положения текста. Принято решение продолжить обсуждение проекта заявления 21 августа в формате видеоконференции.

После окончательного согласования документ планируется принять в ходе заседания Совета глав государств СНГ в октябре 2020 года в Ташкенте, добавили в МИД.