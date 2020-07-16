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Узбекистан ратифицировал документ о правовой помощи по семейным делам

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200716/14555749/Uzbekistan-ratifitsiroval-dokument-o-pravovoy-pomoschi-po-semeynym-delam.html

Конвенцией предусматривается освобождение граждан и других лиц, проживающих на территории государств-участников, от уплаты и возмещения судебных и нотариальных пошлин и издержек.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В МИД Узбекистана сообщили о том, что 12 июля 2020 года для республики вступила в силу Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В настоящее время ее участниками являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

"Документ направлен на обеспечение гражданам и другим лицам, проживающим на территории сторон, надежной правовой защиты их личных, имущественных и неимущественных прав, а также сотрудничество компетентных органов сторон в области оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам", - говорится в информации ведомства.

Присоединение республики к Кишиневской конвенции позволит при оказании правовой помощи взаимодействовать через центральные, территориальные и другие органы сторон.

Подпись документов
Pixabay
Узбекистан присоединился к Стокгольмской конвенции

Кроме того, Конвенцией предусматривается освобождение граждан и других лиц, проживающих на территории государств-участников, от уплаты и возмещения судебных и нотариальных пошлин и издержек, а также пользование бесплатной юридической помощью на территориях других сторон на тех же условиях, что и собственные граждане.

В связи со вступлением данной Конвенции в силу для республики между Узбекистаном и государствами-участниками Кишиневской конвенции прекращает свое действие Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Минская конвенция) и Протокол к ней от 28 марта 1997-го.

Теги:
международное право, Узбекистан, МИД Узбекистана, конвенция



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