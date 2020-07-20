Мирзиёев обсудил реформы в строительной сфере — какие поручения дал президент

Сегодня в стране действует 32 тысячи строительных организаций. Президент поручил запустить единую платформу, которая будет включать информацию о финансовых показателях, платежеспособности строительных организаций, их участии в госзакупках и квалификации персонала.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Глава республики ознакомился с результатами реформ в архитектурно-строительной сфере. В последние годы строительство в стране идет полным ходом: и в городах, и в сельской местности. В регионах также идет активный процесс урбанизации.

Это все требует контроля со стороны государства. В частности, отмечается, что за последние несколько лет было принято около 40 актов, которые призваны устранить бюрократические барьеры в сфере строительства, обеспечить прозрачность на всех этапах, активно внедрить инновационные разработки и передовые информационные технологии.

Работа ведется не только на законодательном уровне, но и на уровне соответствующих ведомств. Так, на этот год перед Министерством строительства поставлена задача обновить 60 из 337 градостроительных правил и норм.

В начале года в министерстве также был организован Центр технического нормирования в строительстве, куда привлекли 15 квалифицированных специалистов.

В ходе совещания Мирзиёев поручил привлечь иностранную компанию с передовым опытом для ускорения реализации поставленных задач.

Глава государства также остановился на "загвоздках" в этом процессе. Он подверг резкой критике проявления коррупции и "теневой экономики" в строительной сфере, а также обратил внимание на необходимость цифровизации системы проведения тендеров на строительство и отбора подрядчиков.

В частности, за последние два года в рамках госпрограмм тендеры проводились лишь по 182 строительным проектам из более чем 3 тысяч. Из-за сложности организационных процедур в приоритет ставится не компетентность строительной организации, а низкая стоимость проекта.

В связи с этим президент поручил с 2021 года выделять строительно-подрядным предприятиям средства. Причем, речь идет не о всех предприятиях, а о тех, которые включены в новую информационную систему и соответствующий рейтинг.

Новая информационная система

"Сегодня в стране действует 32 тысячи строительных организаций. На совещании поставлена ​​задача запустить единую платформу, которая будет включать информацию о финансовых показателях, платежеспособности строительных организаций, их участии в государственных закупках и квалификации персонала", — отмечалось на совещании.

Платформу планируется запустить до 1 ноября в Ташкенте, на территории всей страны она заработает с начала 2021 года. Она будет интегрирована с системой электронных трудовых книжек.

Контроль за строительством при помощи IT-технологий

Теперь надзор в сфере строительства будет осуществляться не "вручную", а при помощи новых технологий. Глава государства поручил ответственным лицам составить базу данных о строительных предприятиях и объектах.

"С 1 августа текущего года в Ташкенте, а со следующего года во всех регионах надзорные процессы будут автоматизированы с введением в онлайн-платформу всех выявленных недостатков с фотофиксацией", — сообщает пресс-служба президента.

Новая интерактивная система позволит не только властям, организациям, но и гражданам в любое время отслеживать порядок и условия строительства.

Мирзиёев также указал на необходимость перевести в электронную форму все нормы и правила градостроительства. Кроме того, был поднят вопрос цифровизации процессов экспертизы проектно-сметной документации и хранения заключений экспертизы в единой базе.

Как ожидается, это позволит сократить время выдачи разрешений на строительство с 254 до 84 дней, снизить количество разрешительных процедур с 17 до 5 и временные затраты граждан — на 67%.