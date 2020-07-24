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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

День рождения президента: чего пожелали Мирзиёеву зарубежные коллеги

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
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Шавкат Мирзиёев возглавил Узбекистан в декабре 2016-го. Сегодня, 24 июля, ему исполнилось 63 года.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президенты России, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов, Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков, а также спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравили узбекского лидера Шавката Мирзиёева с днем рождения.

Двадцать четвертого июля главе республики исполнилось 63 года.

Владимир Путин пожелал Мирзиёеву благополучия и успеха. По данным пресс-службы, особое внимание в телефонном разговоре лидеры двух стран уделили практической реализации договоренностей рабочей встречи, прошедшей в конце июня в Москве.

Как добавили в пресс-службе Кремля, Путин и Мирзиёев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

© Sputnik / Александр Астафьев
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Сооронбай Жээнбеков пожелал главе республики крепкого здоровья, благополучия и успехов, Гурбангулы Бердымухамедов — благополучия и процветания народу Узбекистана.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила вклад Мирзиёева в развитие двусторонних отношений. 

"От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения. Ваш жизненный путь — пример высокого служения народу. Ваши знания, богатый опыт государственной деятельности и высокий профессионализм направлены на решение важнейших политических и социально-экономических задач, стоящих перед Республикой Узбекистан", — говорится в поздравлении.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
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Матвиенко также высоко оценила его вклад в укрепление и развитие стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, включая парламентское взаимодействие. Спикер Совфеда вспомнила "обстоятельную беседу" во время визита делегации республики в октябре 2019 года, которая прошла "в атмосфере подчеркнутого доверия".

Председатель палаты выразила уверенность в том, что под руководством Мирзиёева Узбекистан добьется новых успехов в укреплении государственности, подъеме национальной экономики и в продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. 

"Желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях на высшем государственном посту во имя процветания Республики Узбекистан. Примите уверения в моем самом высоком уважении", — говорится в поздравлении.

Напомним, ранее президента также поздравил казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев.

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Теги:
Эмомали Рахмон, Гурбангулы Бердымухамедов, день рождения, Сооронбай Жээнбеков, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев



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