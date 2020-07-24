День рождения президента: чего пожелали Мирзиёеву зарубежные коллеги

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президенты России, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов, Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков, а также спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравили узбекского лидера Шавката Мирзиёева с днем рождения.
Двадцать четвертого июля главе республики исполнилось 63 года.
Владимир Путин пожелал Мирзиёеву благополучия и успеха. По данным пресс-службы, особое внимание в телефонном разговоре лидеры двух стран уделили практической реализации договоренностей рабочей встречи, прошедшей в конце июня в Москве.
Как добавили в пресс-службе Кремля, Путин и Мирзиёев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила вклад Мирзиёева в развитие двусторонних отношений.
"От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения. Ваш жизненный путь — пример высокого служения народу. Ваши знания, богатый опыт государственной деятельности и высокий профессионализм направлены на решение важнейших политических и социально-экономических задач, стоящих перед Республикой Узбекистан", — говорится в поздравлении.
Председатель палаты выразила уверенность в том, что под руководством Мирзиёева Узбекистан добьется новых успехов в укреплении государственности, подъеме национальной экономики и в продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
"Желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях на высшем государственном посту во имя процветания Республики Узбекистан. Примите уверения в моем самом высоком уважении", — говорится в поздравлении.
Напомним, ранее президента также поздравил казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев.